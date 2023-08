María del Carmen Alva afirmó sentir vergüenza por lo ocurrido en Acción Popular: “He pedido disculpas”

María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso. (Foto: Andina)

La congresista no agrupada María del Carmen Alva afirmó en una entrevista con la periodista Mónica Delta haber sentido vergüenza por todo lo que está pasando y rodea la bancada de Acción Popular.

En una entrevista para Punto Final, la expresidenta del Legislativo se refirió, entre otros temas, a las renuncias ocurridas hace días en el grupo parlamentario y a los cuestionamientos que recaen sobre varios de sus colegas, quienes habrían tenido nexos con exmandatario Pedro Castillo, así como a quienes señalan como ‘Niños’ y otros dirigentes, entre ellos, Yhony Lescano.

“He sentido vergüenza y en el pleno he pedido perdón a todos los accionpopulistas de toda la vida y de corazón por todo lo que está pasando en la bancada, es lo mínimo que puedo hacer”, precisó al mencionado dominical.

“He defendido los principios (de Acción Popular), he defendido mi línea, desde un inicio. En eso he trabajado desde la presidencia del Congreso, que tuve el honor de que me elijan”, acotó.

Mesías Guevara y María del Carmen Alva (Congreso)

Del mismo modo, aseguró que todos los problemas que atraviesa Acción Popular es debido a la falta de dirigencia. “No ha habido cabeza ni referentes”, manifestó Alva Prieto.

“En el primer año, cuando era presidenta del Congreso, hemos querido que nos convoquen al comité político, he hablado con varios de los miembros, ellos le decían al presidente Mesías Guevara, pero él no convocaba nada”, argumentó.

“Mesías Guevara dice que hay congresistas que parecen fujimoristas, yo podría decir que hay líderes que parecen castillistas o vizcarrista, porque Guevara le hacía reverencia a Martín Vizcarra”, acotó

En otro momento, la legisladora comentó que es necesario que los malos elementos salgan del partido para que Acción Popular resurja y sobreviva esta mala racha. “Tienen las puertas abiertas para salir y formar su partido”, dijo.

Darwin Espinoza buscará el retorno de sus colegas a la bancada. (Foto: Andina)

Al ser consultado sobre si asumiría el liderazgo dentro del partido fundado por Fernando Belaunde Terry, precisó lo siguiente: “En la bancada, con Darwin Espinoza, de ninguna manera, pero en el partido, yo no soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero voy a ir al plenario como congresista, siempre voy a estar cerca. No postulé al CEN”.

Ante las supuestas amenazas que recibió, Alva comentó que le sabe que fue Darwin Espinoza, quien “solito se vendió” cuando salieron algunos audios en donde la parlamentaria no agrupada hablaba sobre sacar a Castillo Terrones del poder sin que cierren el Parlamento en el intento.

“He recibido amenazas de él, constantemente. Esos audios que salieron el mismo me grabó, se paraban en el pleno y me enseñaba el celular como diciendo ‘acá te tengo’. Cuando salió ese audio, en el chat de la bancada, él fue quien dijo que iba a salir un segundo audio, ¿cómo sabía él eso? Solito se vendió”, finalizó.

(Foto: Captura Punto Final)

Sin dos presidencias

Tras la renuncia de ocho congresistas de la bancada de Acción Popular, dicho grupo de trabajo se quedó sin las presidencias de las comisiones ordinarias de Ciencia y de Producción. Ahora estos grupos pasarán a manos de Podemos y Fuerza Popular, respectivamente. En tanto, Defensa del Consumidor se mantendrá en manos de AP que, hace unos días, informó que Wilson Soto fue el elegido para liderarla en este periodo de sesiones 2023-2024.