Nicola Porcella y su hijo Adriano se reencontraron en la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Nicola Porcella se quedó con el segundo lugar: así fue su salida de La Casa de los Famosos México | VIX

Nicola Porcella no pudo consagrarse como el ganador de La Casa de los Famosos México, pese a que fue uno de los favoritos a llevarse el triunfo. El participante peruano pensó que no iba a durar ni una sola semana en la competencia, por lo que incluso llevó poca ropa, pese a ello, se quedó los 71 días que duraba el reality.

Te puede interesar: Nicola Porcella se quiebra por el mensaje de su hijo previo a la final de ‘La Casa de los Famosos México’

En un inicio, logró conseguir el primer pase a la final, por lo que las posibilidades de ganar iban creciendo. En la última semana, quedó al lado de Poncho De Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Wendy Guevara, pero fue Emilio quien quedó eliminado antes de llegar a la gala final.

La noche del 13 de agosto, finalmente se conoció al ganador del reality. En una larga gala, Sergio Mayer obtuvo el cuarto lugar, Poncho el tercero y finalmente Wendy y Nicola disputaban el triunfo. Luego de contar los votos del público, fue la tiktoker quien se coronó como la triunfadora.

Te puede interesar: Mánager de Nicola Porcella en desacuerdo con la repartición del premio de ‘La Casa de los Famosos México’

Luego de escuchar su nombre como segundo finalista, Nicola Porcella por fin pudo salir de la casa. Felicitó a su amiga y fue directamente a reencontrarse con los suyos. Quien se encontraba afuera esperándolo era su hijo Adriano, a quien no veía hace 3 meses.

Nicola Porcella se reencontró con su hijo Adriano. (VIX)

El menor no pudo contener la emoción y corrió hacia los brazos de su padre donde se echó a llorar. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ hizo lo propio y lo envolvió en un interminable abrazo. Tras este momento, ambos caminaron frente al público que no dejaba de arengar: “Nicola, hermano, ya eres mexicano”.

Te puede interesar: ¿Nicola Porcella ganará La Casa de los Famosos México?: Esto responde la Inteligencia Artificial

Por otro laso, su madre Fiorella Solimano también estuvo presente. Ella fue el pilar y la fuerza para que su hijo siguiera adelante. Al verlo en la cima del éxito y triunfando en un país que no es el suyo, no hizo más que recordarle lo orgullosa que estaba de él. “Te felicito, te dije que creyeras en ti”, mencionó entre lágrimas.

Nicola Porcella queda como segundo finalista de 'La Casa de los Famosos México'. (Fuente: captura canal de 'Las estrellas')

Nicola Porcella y Wendy Guevara protagonizaron emotivo momento antes de la final

Luego de que Poncho sea nombrado como el tercer finalista, Wendy Guevara y Nicola Porcella se quedaron solos en la casa a la espera del resultado final. Ambos sabían que solo uno de ellos alzaría la maleta con el premio mayor.

Los nervios eran evidentes y en ese instante la tiktoker notó que el favoritismo del público se debió a la química que ambos tuvieron dentro de la casa. “Te digo algo, todo lo que tú y yo jugamos, la gente se enamoró de esto, la gente debe haber dicho que estos dos son algo”, le mencionó al peruano.

El modelo recordó que antes de entrar al reality muchos le dijeron que tendría buena química con ella y así sucedió. “La gente me decía que con la que mejor que te llevarías sería con Wendy, ella es idéntica a ti, hace la misma cojud.. que tú haces”, señaló Porcella.

Wendy Guevara y Nicola Porcella tienen su última confesión en 'La Casa de los Famosos México'. (Fuente: captura canal de 'Las estrellas')

Finalmente, Wendy Guevara le levantó el ánimo a Nicola, quien mencionaba que no podía ser una persona querida en México, un país que no es el suyo. Ante ello, la tiktoker le recalcó que no debía sentirse menos y que la gente le estaba demostrando esa noche todo el amor que les tienen.

“Prométeme que no te sientas menos que nadie, jamás dudes de ti. La gente te ama. Nosotros somos muy bendecidos, tenemos el amor de la gente”, sentenció.