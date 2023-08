Carlos Álvarez podría volver a la televisión después de su partida de Willax: “Hay 3 posibilidades”

Carlos Álvarez podría volver a la televisión con su humor político. (Foto: @carlosalvarezoficial_ Instagram)

Buenas nuevas. Después de la intempestiva salida del canal Willax Televisión, el humorista Carlos Álvarez podría estar preparándose para regresar a la televisión nacional, trayendo consigo su distintivo humor político. Para ello, el destacado cómico ha revelado que ha estado en negociaciones con tres canales distintos para un nuevo proyecto, aunque en este momento se encuentran evaluando detenidamente estas propuestas.

Te puede interesar: Fátima Segovia expresa su deseo de volver al programa de ‘JB en ATV’: “Si Jorgito me da chance”

Como se recuerda, Carlos denunció que Willax no respetó el contrato de programa la ‘Vacuna del humor’ que iba hasta fines del 2023. En aquella oportunidad, el cómico confesó que no le notificaron por anticipado las razones de la decisión de los directivos del canal, pese a que iban hasta diciembre del presente año, generando inestabilidad en su grupo de trabajo.

“Una vez más nos toca decir adiós a un canal de televisión. Esta vez, como otras veces, fue en contra de nuestra voluntad porque teníamos un contrato de coproducción hasta finales de año. Por motivos unilaterales de la empresa, ellos han decidido poner fin a este compromiso cinco meses antes de su término. Que si fue por rating, por las ventas o por otro motivo no lo sabemos con exactitud”, señaló Álvarez el pasado 31 de julio en sus redes sociales.

Te puede interesar: Natalia Salas ganó ‘El Gran Chef Famosos 2’: así reaccionaron en las redes sociales

“Fuimos comunicados en el mes de junio mediante una carta notarial sobre la decisión unilateral. Como de este trabajo dependen muchas familias, pedí a la empresa que me dieran un mes más para poder preparar a mi gente de esta decisión. Ustedes saben que muchos de ellos hicieron su proyecto de vida todo este 2023. Son cosas de la televisión y es una decisión de la que no estamos de acuerdo, pero respetamos (...). Agradecemos a Willax por estos tres años de programa”, finalizó.

Carlos Álvarez se va del Perú.Carlos Álvarez se va del Perú.

Carlos Álvarez volvería a TV

Sin embargo, Carlos Álvarez y su equipo estarían preparándose para volver con su distintivo y destacado humor político. Aunque, el comediante reconoce que el humor político puede resultar incómodo en ocasiones, está comprometido a seguir adelante con la esperanza de que ese tipo de humor pueda ser presentado nuevamente en la pantalla chica.

Te puede interesar: Rodrigo Cuba tendrá su propio podcast al lado de su hermano: “En las buenas y más aún en las malas”

“Hay unas conversaciones, pero esperemos qué pasa más adelante. Ojalá volvamos a la televisión. Vamos a ver. Tú sabes que el humor político es muy incómodo a veces y solo hay que seguir adelante, esperando que este humor vuelve a la pantalla chica. Hemos tenido conversaciones con dos o tres posibilidades, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué pasa. No quiero adelantar nada”, dijo en un inicio el famoso actor a la prensa.

Incluso, el artista nacional confiesa que pese a dichas propuestas para regresar a la TV existen, su deseo de volver a la televisión no es muy fuerte, pues considera que ahora es importante también tener momentos de relajación. Explica que ha estado en la industria del entretenimiento durante 40 años, por lo que necesita balancear sus actividades.

“Como te digo, no me muero por volver a la televisión, no porque tenga o no tenga la posibilidad, sino porque es también algo importante del relax. Son 40 años que he estado en esto. Ahora estoy en los shows, estoy full, estoy enfocado, los tiempos los tengo copado y ahora más con esta cruzada contra la delincuencia. Mañana voy a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Pietro Vitoreli, en Santa Catalina, La Victoria, recibiendo denuncias de todos aquellos que no han denunciado un caso de violencia o delincuencia y no han recibido justicia. Todas las vamos a recibir y luego vamos a ir al Ministerio Público, Poder Judicial y la policía, para que se haga escuchar tu voz”, comentó a El Popular.