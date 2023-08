Carlos Álvarez busca reinventarse fuera del país después de que Willax cancelara ‘La vacuna del humor’

Carlos Álvarez se va del Perú.Carlos Álvarez se va del Perú.

Carlos Álvarez anunció su salida de la televisión peruana a través de un video que publicó en sus redes sociales. De acuerdo al comediante, Willax TV decidió anular el contrato que tenían firmado hasta el 30 de diciembre del 2023, por lo que él y su equipo de trabajado se quedaron en el aire.

“Una vez más nos toca decir adiós a un canal de televisión. Esta vez, como otras veces, fue en contra de nuestra voluntad porque teníamos un contrato de coproducción hasta finales de año. Por motivos unilaterales de la empresa, ellos han decidido poner fin a este compromiso cinco meses antes de su término”, dijo.

Tras quedarse sin trabajo, Carlos Álvarez decidió asistir al ‘Circo de las Estrellas’ para disfrutar del show de Robotín y Dayanita. Su presencia llamó la atención de la prensa, quienes no pudieron evitar consultarle sobre este tema.

Aunque en un primer momento se negó a dar declaraciones, afirmando que su asistencia a este lugar tenía fines recreativos, finalmente se animó a revelar los planes que tiene ahora que se encuentra fuera de la televisión. Para empezar, el comediante aseguró que viajará al extranjero durante un largo tiempo para reinventarse.

“Me voy del país por un tiempo, para traer mejores ideas e innovar el humor. Es importante reinventarse. Estoy agradecido a mi elenco y equipo de producción”, comentó sobre su situación actual.

Además, dio a conocer que no tuvo ningún problema con Willax TV durante el tiempo que trabajó en este canal, incluso señaló que ninguno de los sketch políticos que realizó en ‘La Vacuna del Humor’ fueron vetados.

“Me parece extraño porque teníamos con el canal un compromiso hasta fin de año. Es incomprensible que faltando cinco meses corte un programa. Lo siento mucho por mis artistas porque todos queremos trabajar”, acotó.

Asimismo, recordó que a lo largo de su carrera más de un canal de televisión lo ha despedido, pues el humor político es incómodo, por lo que ahora se ve fuera de la televisión. “Me han botado de varios canales, yo no me fui, pero son los gajes del oficio y si el humor político es incómodo, bueno, no creo que me contrate ningún canal”, dijo.

Finalmente, Carlos Álvarez alentó al público para que asistan a los circos, pues de esta manera apoyarán a los artistas peruanas que buscan ganarse la vida de manera honrada.

“Apoyemos a nuestros circos, que es una tradición muy peruana por Fiestas Patrias. Felicito a los productores del ‘Circo de las Estrellas, con humor al Perú’, porque han traído excelentes equilibristas, acróbatas de México, Colombia y los payasos peruanos, junto a Robotin y Dayanita, son lo máximo”, indicó.

Carlos Álvarez resta importancia a las amenazas de muerte que recibió.

Carlos Álvarez sufrió un robo en su casa

Hace unas semanas, Carlos Álvarez denunció que unos delincuentes ingresaron a su casa para apropiarse de sus pertenencias. Según relató el comediante, se dio cuenta de lo sucedido tras regresar de viaje a los Estados Unidos. A través de una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Facebook, contó que los ladrones se llevaron varios víveres que tenía en un almacén que estaba dentro de su hogar.

“Hoy, en horas de la noche, después de un viaje que estuve fuera del país, vengo a mi casa, que es el almacén también de la fundación que tenemos, con el cual ayudamos a muchísima gente y, bueno cumplieron sus amenazas”, señaló.

De acuerdo al comediante, este robo guardaría mucha relación con las recientes amenazas que recibió por haber hablado de la delincuencia extranjera que hay en el Perú y exigir que los venezolanos que no cumplan con las normas peruanas sean expulsados del país.

¿Por qué Alfredo Benavides se peleó con Carlos Álvarez?

Para muchos peruanos hablar de esta dupla es recordar el famoso programa ‘El especial del humor’, que supo cautivar a la audiencia por su sátira y humor policía que arrancaba más de una carcajada a los televidentes.

Tras la salida de Alfredo Benavides del show muchos se preguntaron qué había ocurrido. En tal sentido, el cómico narró que años atrás tuvo un cruce de palabras con Álvarez ya que este habría sugerido que él trabajaba en el programa gracias a su hermano, Jorge Benavides.

No obstante, el tiempo ha dejado atrás toda rencilla y hoy en día el imitador aseguró que no tiene problemas en trabajar con Álvarez, sin embargo, no está de acuerdo con el humor político que emplea.