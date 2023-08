San Juan de Lurigancho: barristas de Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en plena vía pública

Policía Nacional del Perú (PNP) realizó disparos en la zona de Bayóvar para dispersarlos. (Panamericana Televisión)

Los vecinos contaron que estas personas utilizaron bombardas y asustaron a los ciudadanos que transitaban por el lugar, así como a los dueños de negocios que permanecían abiertos.

Uno de los vecinos que presenció el ataque contó que los barristas también realizaron disparos al aire.

“Había como quien dice balas, no sé cómo se llama esa bomba, pero era una bomba también. Fueron como dos bombas que tocaron aquí en la tienda y pues en sí nos afectó mucho”, denunció en Panamericana Televisión.

Otra mujer que reside cerca de la zona donde ocurrió la pelea confirmó que lanzaron bombardas y que llegaron desde un cerro cercano.

Barristas se enfrentaron en Bayóvar, San Juan de Lurigancho.

“Empezaron a tirar bombardas. Acá están los chicos, estaban tranquilos acá y de ahí han venido de arriba, ha venido bastante gente y empezaron a tirar las bombas para acá”, relató.

Dueños de negocios que se encontraban cerca del lugar se vieron obligados a cerrar sus tiendas.

“Bueno, me llevo un susto grande porque tenía a mi pequeño acá y me dio miedo la verdad y me tuve que meter y dejar mi negocio. Me metí adentro no más”, dijo una vecina.

Otra vecina también contó que tuvo que abandonar el negocio donde se encontraba por el miedo que sintió.

“Miedo horrible. Yo he entrado ahí al local y abandoné todas mis cosas. No tuve reacción de otra cosa más”, contó.

Barristas lanzaron bombardas en San Juan de Lurigancho.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar tras recibir la alerta de lo ocurrido. Realizaron disparos al aire para dispersar a los barristas.

Las personas que viven cerca del lugar, en Bayóvar, señalaron que no es la primera vez que los barristas pelean en plena vía pública.

“Siempre vienen. La vez pasada también los de la ‘U’ bajaron acá al parque. Había unos chicos. Estaban tranquilos y vinieron de arriba con armas y vinieron a molestar a los chicos de acá”, dijo otra persona.

Ellos pidieron más presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de los serenos en la zona para evitar actos delictivos.

“No vendría a ser la primera vez. De hecho surge comúnmente porque se trata de dos equipos, de dos hinchadas, y por justa razón fue que la Policía Nacional actuó”, comentó.

En el lugar donde los barristas se atacaron no hay alumbrado público, por lo que los vecinos pidieron más presencia de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para resguardarlos.

“Ahí no hay alumbrado. A veces eso no dicen en los municipios. Los serenazgos están ahí en la oscuridad. No dicen nada. Por ejemplo, para ir a la estación (del Metro de Lima) está oscuro. ¿Quién reclama? Nadie”, aseguró otro vecino.

Otra afectada exigió al Estado que envíe a estas personas al Ejército.

“Que los lleven al Ejército, que hacen vagando en la calle, deben llevarlos al Ejército. Que nunca salgan de ahí porque vienen a hacer laberinto acá en la calle nomás. Los niños ¿si cae una bala perdida?”, dijo.