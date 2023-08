Giacomo Bocchio, de ‘El Gran Chef Famosos’, no teme ser vinculado con más concursantes: “Tengo novia y estoy feliz”

Giacomo Bocchio no teme ser vinculado con una nueva participante de 'El Gran Chef Famosos'. (Infobae Perú / Marylin Farroñay Ccasani)

Desde que ingresó a ‘El Gran Chef Famosos’ en calidad de jurado, Giacomo Bocchio ha sido vinculado sentimentalmente con dos participantes: Milett Figueroa, de la primera temporada; y Katia Palma, de la segunda edición. Ahora que se avecina una nueva entrega del concurso culinario, el reconocido chef tacneño aseguró que le tiene sin cuidado ser relacionado con una nueva concursante.

“Yo tengo una novia, con la que estoy feliz, con la que hacemos un equipo de trabajo, con la que tengo una vida ya encaminada”, expresó a Infobae Perú sobre la posibilidad de que se dé un nuevo ‘shippeo’ en la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, que se estrenará este 14 de agosto.

Según mencionó Giacomo Bocchio a este medio, los rumores que lo han vinculado con Milett Figueroa y Katia Palma poco o nada le importan, ya que está en una etapa de su vida en la que está feliz con la pareja que ha elegido: la también cocinera Brenda Dávila, cuya historia de amor inició en el 2016, cuando ambos trabajaban juntos en Wallqa, restaurante de Le Cordon Bleu.

Brenda Dávila es una cocinera de 27 años, especialista en panadería y repostería. Es pareja de Giacomo Bocchio. Foto: Instagram/@brendamddiaz

“Estoy feliz, me da seguridad y estabilidad. Creo que para construir cosas se necesita estabilidad, y yo estoy en ese momento de mi vida. Entonces, todo lo que digan alrededor son, a veces, tonterías no divertidas y otras divertidas, como la de Katia”, dijo.

Finalmente, Giacomo Bocchio aseguró que considera a Katia Palma como una “buena amiga” y que “va a ser extrañada en el programa porque me hacía reír un montón”. “Yo me vacilaba por lo que ha hecho Katia en la segunda temporada conmigo, ha sido gracioso”, sentenció.

¿Le molesta el apodo ‘Pimpollo’, de Katia Palma?

Sobre el apodo con el que Katia Palma lo bautizó, Giacomo Bocchio indicó a Infobae Perú que no le fastidia que le digan “pimpollo”. Sin embargo, prefiere que se refieran a él con su nombre y apellido.

“No me encanta, no me molesta. Pero a mí me gusta que me llamen por mi nombre. Me gusta mi nombre y mi apellido. Si me dicen pimpollo de vez en cuando no me molesta, pero si se cambian el nombre como al Loco Wagner, quien prefiere que le digan así y no Christian, yo no quiero eso. Yo llevo mis nombres con mucho orgullo”, aseguró el cocinero tacneño.

Giacomo Bocchio se refirió a las acusaciones de Jimmy Santi. (Infobae/Marylin Farroñay)

Giacomo Bocchio desmintió a Jimmy Santi

El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ se refirió a las acusaciones de Jimmy Santi contra el programa de Latina TV. En un extenso comunicado, el cantante denunció irregularidades en la competencia, ya que, supuestamente, se le entregaba las recetas a los participantes antes que iniciaran las grabaciones.

“Eso no es real. Le deseo lo mejor al señor Santi por el tiempo que pasó en esta cocina. Yo no lo conocía personalmente, pero le di lo mejor de mí. Guardo un recuerdo agradable de él. A veces no hay que aclarar porque uno oscurece”, señaló Giacomo Bocchio.

Tras las acusaciones de Jimmy Santi, los jurados Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli negaron favoritismo en 'El Gran Chef Famosos'. (Infobae/Marylin Farroñay Ccasani)

Por su parte, la jurado Nelly Rossinelli mencionó: “Lo tratamos con cariño y respeto en todo momento. Se le dio un plus de ayuda por el tema de su edad, se le apoyó con los cuchillos, los cortes y todo. Le guardamos un profundo cariño, y creo que eso se ha evidenciado programa tras programa”.

Javier Masías, a quien Jimmy Santi acusó directamente de haber tenido una mala actitud con él, negó enfrentamiento alguno con el intérprete de ‘Chin Chin’.

“Él hizo un lindo trabajo en el programa. Me dio un poco de pena que se fuera como se fue porque aquí lo hemos tratado con mucho cariño y respeto. Dio mucho más de lo que se esperaba, por eso me pareció sorprendente que tuviera una reacción como esa.. No tengo mucho qué comentar, yo lo dije todo en ese episodio. Yo no lo conocía. Yo vengo a hacer un personaje que es divertidísimo y a él también le divirtió, por eso me parece sorprendente todo esto”, acotó a Infobae Perú.