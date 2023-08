Chorrillos: PNP captura a banda de extorsionadores dedicados al ‘gota a gota’ gracias a ayuda de comerciante

Una banda que se dedicaba al 'gota a gota' fue detenida en Chorrillos. Video: TV Perú

Desde Chorrillos, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que intervino una nueva banda criminal que se dedicaba a la extorsión bajo la modalidad de ‘gota a gota’. Según el mayor Martín Miranda Rubio, encargado de la comisaría de Mateo Pumacahua, ubicado en el mencionado distrito, la denuncia contra estos delincuentes la realizó una comerciante que ya no podía soportar más sus constantes extorsiones.

“La intervención fue a mérito de una denunciante. Anoche vino y dijo ser víctima de extorsión por este tema del ‘gota a gota’. Ella tenía un préstamo hace dos meses y venía pagando de manera oportuna (pero) nuevamente le depositaron de manera inconsulta y la amenazaban con video llamadas extorsivas”, denunció.

Tras conocer sobre lo ocurrido, Mirando Rubio contó cómo se montó el operativo que dio con los responsables de las amenazas. “En coordinación con la denunciante, constituimos al mercado en Chorrillos a esperar que llegue el sujeto en su moto. Personal policial lo siguió y llegaron a su guarida en la urbanización Bello Horizonte”, señaló a TV Perú.

Mayor Martín Miranda Rubio, encargado de la comisaría de Mateo Pumacahua. (Foto: Captura Tv Perú)

Cuando llegaron a la base de operaciones de la banda criminal, que se encontraba en el cuarto piso de un edifico, fue cuando se encontraron a los cinco sujetos que se dedicaban a atormentar a la población bajo la modalidad de ‘gota a gota’.

“Se ha encontrado bastante información valiosa en libretas con más de 300 nombres, ciudadanos que se sometían a estos préstamos por necesidad económica, logotipos préstamos al instante, dos armas incautadas, celulares, droga, marihuana y pasta básica”, indicó.

Según comentó a la prensa, como la detención se realizó en flagrancia, los extorsionadores serán derivados al Departamento de Investigación Criminal (Deprincri) Barranco – Chorrillos.

Claves para evitar el ‘gota a gota’

La PNP ha emitido una advertencia sobre la continua proliferación de los préstamos informales conocidos como “gota a gota” en el país. Estos préstamos, mayormente orquestados por individuos extranjeros según las estadísticas, atraen a pequeños comerciantes con el propósito de atraparlos en deudas insostenibles que, en la mayoría de los casos, desembocan en actos de extorsión.

“Son tres las claves que me deben hacer sospechar de un caso de gota a gota: préstamo inmediato, sin garantes y sin mayor trámite que presentar tu DNI. A esto agregaría préstamo con 20 %, 30 %, 40 % de intereses y pagarlo diariamente”, manifestó el general Óscar Arriola, líder de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional a Tv Perú.

“Tienen una publicidad impresionante. Tarjetas, afiches y aplicativos o apps que hoy en día son un canal rápido (para tomar contacto con sus víctimas). Buscan pequeños empresarios, comerciantes que están en los mercados, negocios, deportistas, etc.”

Los extorsionadores cuentan con una publicidad impresionante. (Foto: Captura Tv Perú)

El General Arriola explicó que a medida que transcurre el tiempo, este acto delictivo ha evolucionado considerablemente. Actualmente, los delincuentes disponen de aplicaciones que ofrecen préstamos al instante, diseñados con la intención de asegurarse de que las personas sean incapaces de saldarlos.

“En el momento en que ya están casi culminando de pagar, entra la trama de que no has pagado el capital y solo han sido puros intereses, los cuales puedes refinanciar. En las app se depositan 1,000 a 2,000 soles de forma inconsulta y las personas terminan pagando 18,000 a 20,000 soles. Si no puedes pagar se inician las extorsiones y amenazas, con atentar contra tu vida, tu casa, quemar tu negocio”, alertó.

En diversos operativos ejecutados en las últimas semanas se ha logrado la detención de 27 colombianos, 10 venezolanos y dos peruanos relacionados a este delito, así como la incautación de armas y motocicletas utilizadas para amedrentar a sus víctimas.