Poder Judicial rechaza apelación del expresidente Kuczynski para que pueda desplazarse fuera de Lima

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski es procesado por el caso Westfield Capital. (Andina)

Le niegan salir de Lima. El Poder Judicial rechazó la apelación presentada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski contra la resolución que lo obliga a no desplazarse fuera de la capital peruana sin orden judicial que así se lo autorice.

Así lo declaró la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que dispuso declarar infundado el recurso de apelación que el exmandatario planteó contra la decisión tomada por el juez Jorge Chávez el último 11 de abril.

La resolución emitida este 10 de agosto establece que debe evitarse que Kuczynski incurra en alguna acción que pueda permitir que evada a la justicia. También se busca que el exmandatario esté disponible en caso deba realizarse una audiencia o diligencia vinculada a su caso.

Pedro Pablo Kuczynski es procesado por el caso Westfield Capital, vinculado al caso Lava Jato, en el que se le imputa el delito de lavado de activos.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el proceso fiscal contra PPK aborda los pagos realizados por empresas del Grupo Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Entreprise, mientras desempeñaba los cargos de Presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, en los años 2002, 2004 y 2006, en relación con los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur - Tramos 2 y 3.

Asimismo comprende las transferencias realizadas por las empresas TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP., entre los años 2007 y 2015, en la cuenta de Kuczynski Godard en el Banco de Crédito del Perú, en un período durante en el que el investigado participó en dos campañas electorales para obtener la Presidencia de la República.

Lo que señala la defensa del exmandatario

Por su parte, el abogado defensor, Julio Midolo, señaló que no hay peligro de fuga puesto que cuenta con custodia policial por su condición de expresidente, pero el juzgado respondió que dicho resguardo no ha sido solicitado por la autoridad judicial, por lo cual sus responsables no están obligados a dar cuenta al juez sobre lo que el procesado haga.

Asimismo, entre los fundamentos de su apelación, el exmandatario indica que mantener la restricción de no salir de Lima Metropolitana a sus 85 años de edad, vulnera el debido proceso. Argumenta, asimismo, que cumple con pasar por el control biométrico cuando realiza actividades.

Sin embargo, todas esas consideraciones fueron desestimadas por el juzgado, por lo que se mantendrá la medida restrictiva, sin las variaciones solicitadas por el exjefe del Estado