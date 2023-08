Autorizan orden de captura internacional contra Wanda por amenazas de muerte a Víctor Revoredo

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho dispone la detención preliminar por siete días de Wanda del Valle Bermúdez. | Justicia TV

El Poder Judicial dictó una orden de captura internacional contra Wanda del Valle Bermúdez Viera, la expareja sentimental del abatido delincuente venezolano Maldito Cris. La decisión del organismo se da luego que la peligrosa extranjera difundiera una recompensa para quien acabe con la vida del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, actual jefe de la División de Homicidios.

Como se recuerda, el sistema judicial, a través de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho, negó hace unos días el pedido de prisión preliminar contra la novia del ‘Maldito Cris’ debido a que se consideró insuficiente las pruebas que acreditan lo manifestado por el venezolano Luis Alberto Castaño Flores.

La audiencia se tuvo que programar para este viernes, tiempo que le permitió a la Policía Nacional y al Ministerio Público subsanar sus acusaciones documentadas que prueben una obstaculización y peligro de fuga por parte de la extranjera.

Según la propia policía peruana, la pareja del abatido sicario, que asesinó a un sereno en Surco, estaría detrás de los mensajes de muerte contra Víctor Revoredo. (Composición: Infobae Perú)

Asimismo, se logró que se considere lo manifestado por Castaño Flores, presunto integrante del ‘Tren de Aragua’, el cual anexa también un dictamen pericial de psicología forense.

Este es la importante declaración textual de Castaño Flores que presentó el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, para que se acepte su pedido.

“Yo le soy franco, escuché en Huancayo y fue antes de irme, ya hace casi un mes, cuando yo estaba subiendo del trabajo con mi bicicleta y me detuve en la plaza central de Huancayo. Me estaba fumando un cigarrillo y estaba con un compatriota, Alejandro Rodríguez—no sé el otro apellido— se encuentra actualmente en Chile. Él estaba con otros tres chicos a los cuales no conozco. Uno de ellos, a quien no conozco, estaba revisando su teléfono y se ve un TikTok donde se le ve al coronel dando una noticia. Él, cuando vio al coronel, dijo que estaban dando una recompensa por su cabeza. En palabras textuales, que estaban pagando 40.000 dólares al que matara al coronel. En ese momento, los que estaban ahí se sorprendieron y no se habló más del tema. Él dijo que era la señorita Wanda del Valle Bermúdez Viera quien hacía ese pedido”.

Según información policial, la llamada Bebecita del crimen asignaba las plazas donde decenas de mujeres venezolanas y colombianas eran obligadas a prostituirse en Lima.

Fue por ello que, en cumplimiento del artículo 161 del Código Procesal Penal, los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho: Cornejo Lopera (presidenta de la sala); Nacano Alva (miembro integrante); y Bejarano Lira (miembro integrante y director de debates), decidieron por unanimidad declarar fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución N°01 de fecha 07 de agosto del 2023 emitido por el juez de la investigación preparatoria del Sétimo Juzgado de SJL.

En consecuencia, se revocó la resolución mencionada, y reformándola, se declaró fundado el requerimiento de detención preliminar formulado por el representante del Ministerio Público contra la investigada Wanda del Valle Bermúdez Viera como presunta autora del delito contra la vida, el cuerpo y salud, en su modalidad de conspiración de ofrecimiento para el delito de sicariato tipificados en el artículo 108 del Código Penal en agravio de Víctor Alfredo Revoredo.

Alerta roja contra Wanda, ‘la bebecita del crimen’

Poder Judicial autorizó la alerta roja contra Wanda, 'la bebecita del crimen'. Foto composición: Infobae Perú.

El período de detención preliminar será de siete días, por lo tanto, se ha dispuesto la búsqueda y captura a nivel nacional e internacional de Wanda del Valle Bermúdez Viera.

Esta medida permitirá que la División de Requisitorias de la PNP, así como a la Interpol, emitan la alerta roja a nivel internacional, lo cual permitirá su localización inmediata, arresto y posterior presentación ante el juez encargado de la investigación preparatoria.

¿Dónde está Wanda del Valle?

La peligrosa Wanda del Valle ya habría fugado a Colombia, posiblemente con ayuda de peligrosos miembros de la megabanda criminal Tren de Aragua, de acuerdo a fuentes confidenciales, informó America Noticias. Sin embargo, desde la policía aseguran que aún estaría en territorio peruano.

La policía peruana empezó a sospechar que la llamada Bebecita del mal estaría refugiada en tierras colombianas, donde tendría la protección del Tren de Aragua. (Composición: Infobae Perú)

Trascendió que, pese a estar a kilómetros de distancia del Perú, Wanda no supera la muerte de su entonces pareja de Christopher Fuentes González, por lo que desde allá seguiría maquinando su venganza contra el coronel.

En tanto, para Latina Noticias, el general PNP Luis Flores, jefe de la Dirincri, dijo que ellos manejan información que estaría aún en el Perú.