Flor Pablo pide investigar a Alejandro Soto por contratar a la hermana de la madre de su hijo

Pide que no pase desapercibido, sobre todo al tratarse del representante del Poder Legislativo. La congresista Flor Pablo (no agrupada) remitió un oficio a fin de que la Comisión de Ética Parlamentaria proceda contra el presidente de la mesa directiva, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).

Ello, luego de que el programa “Al Estilo Juliana” diera a conocer que el apepista designó a Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su hijo de 11 meses, como coordinadora de su despacho congresal desde agosto de 2021.

En el documento enviado al oficial mayor del Legislativo, Javier Ángeles Illman, la exministra de Educación solicitó que, ”una vez instalada la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso para el presente periodo anual de sesiones, se sirva correr traslado de mi pedido a quien sea nombrado Presidente de la citada Comisión, con la finalidad de que se inicie una investigación de oficio contra el congresista Alejandro Soto Reyes, a la brevedad posible”.

Asimismo, instó al futuro grupo de trabajo que, “en caso de demostrarse falta ética, se le imponga la sanción correspondiente por infracción al Código de Ética Parlamentaria”.

“No es mi cuñada porque no estoy casado”

En reiteradas ocasiones, el titular del Parlamento ha negado el presunto conflicto y aseguró que no existe impedimento para la contratación de su familiar en segundo grado, ya que no se encuentra casado con la madre de su hijo.

“Se ha dicho que he contratado a mi cuñada en mi despacho. Eso es falso porque no es mi cuñada. Yo contraté a la Srta. Yeshira Peralta el año en el que ingresé, en el 2021. Meses después, en una relación con su hermana, tuve un hijo, pero no es mi esposa ni es mi conviviente. No es mi pareja, tuve una relación fugaz y producto de ello tengo un niño de 11 meses, al cual se le está exponiendo innecesariamente. Por lo tanto, no es mi cuñada porque no estoy casado ni es mi conviviente”, declaró en ‘Punto Final’.

Asimismo, sobre el accionar del grupo de trabajo parlamentario, adelantó que se someterá a todas las investigaciones que se crean convenientes al interior del Congreso. No obstante, criticó los constantes cuestionamientos en su contra.

“Como he ratificado, no tengo antecedentes penales ni judiciales. Ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se cayeron a nueve, que luego se caen a tres, demuestra que no hay una investigación seria […]. Es harto conocido que hay gente que no le interesa que un provinciano sea presidente del Congreso, queda claro que hay intereses. Ni siquiera tengo una semana en el cargo y me están buscando hechos que no son trascendentales para el país”, declaró a la prensa.

¿Quién presidirá la Comisión de Ética?

Aunque aún no se ha determinado quién será el presidente de la Comisión de Ética, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, solicitó que se le asigne a él.

A través de un oficio, justificó su pedido basándose en el artículo 34 del Reglamento del Parlamento, referido a los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia.

Otro de los interesados en presidir el grupo de trabajo es el legislador Esdras Medina, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, quien aseguró que le corresponde la titularidad de la comisión especial.