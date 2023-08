Pamela Franco se refirió a las disculpas públicas de ‘Metiche’: “Era algo que se tenía que hacer”. | América TV.

Hace unos días, Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’, aseguró que Christian Domínguez ya le había sido infiel a Pamela Franco, lo que provocó diferentes reacciones en las redes sociales; sin embargo, debido al escándalo que se generó, especialmente porque no tenía pruebas de lo que había dicho, tuvo que salir a rectificarse y pedir disculpas públicas.

Tras haberse desatado esta nueva polémica, Pamela Franco se refirió a las palabras del conductor de televisión, indicando que pese a que no había visto lo que declaró, era totalmente necesario que se rectifique, además que ahora no puede decir cosas a la ligera, sin pensar que sus palabras no van a traer consecuencias.

“La verdad no lo he visto, pero bueno pues, es algo que se tenía que hacer porque no hay que ser ligero, hay que pensar en las consecuencias, en las personas afectadas”, dijo para ‘América Espectáculos’ bastante seria.

Pamela Franco estuvo a punto de terminar con Christian Domínguez.

Pamela Franco enfatizó que las personas que tienen un cámara en frente deben de tener cierta responsabilidad, especialmente si hacen afirmaciones sin pruebas, pues muchas personas que los ven o siguen, pueden creer que lo que dicen es totalmente cierto.

“Hay que tener cuidado, las personas que están frente a una cámara tienen una responsabilidad, hay personas que los ven y muchas que creen en esta información”, indicó.

Finalmente, la cantante de cumbia indicó que la falsa información de la infidelidad de Christian Domínguez los afectó en el lado artístico. Pese a ello, Pamela Franco sostuvo que ellos se han mantenido juntos, con el objetivo de seguir saliendo adelante.

Pamela Franco tuvo peculiar reacción cuando le preguntaron sobre la supuesta infidelidad de Christian Domínguez.

“Uno como artista, en ese lado se ve afectado, pero bueno, tratamos de salir adelante (con Christian), estamos juntos, unidos y con la comunicación que tiene que haber”, fue lo último que dijo la ex Alma Bella.

Christian Domínguez anunció medidas legales

Christian Domínguez cuando se enteró que ‘Metiche’ había vuelto a hablar de él, en un primer momento pensé dejarlo pasar, pues está acostumbrado a que se digan mentiras, pero se dio cuenta de que si no ponía un alto, las difamaciones iban a seguir aumentando.

“Yo me río, trato de vacilarme, pero de que me revienta, me recontra revienta, yo voy a tomar cartas en el asunto por más que se haya rectificado. Eso ha sido una noticia de martes y el día miércoles ya estaba rectificado todo. Eso no es así de simple”, indicó.

El conductor de ‘América Hoy’ señaló que su excompañero no podía soltar un rumor sin pruebas y al día siguiente salir a rectificarse. “No es posible que alguien hable lo que le de la gana y al día siguiente se rectifica y se acabó el asunto, no es así”, acotó.

El cumbiambero señaló que hace un año vivió una situación similar, pero lo dejó pasar, pero esta vez no se encuentra dispuesto a perdonar algo así. “Hace menos de un año pasó algo muy similar a esto, pero lo dejé pasar. Hay que poner un pare, porque por más que sea un conductor, soy humano y voy a reaccionar, y voy a reaccionar mal”, añadió.