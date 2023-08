Edwin Sierra se pronuncia luego de poner fin a su relación con Pilar Gasca: “Todo está bien”

Edwin Sierra se pronuncia luego de poner fin a su relación con Pilar Gasca|Magaly TV La Firme

Hoy, 9 de agosto, Magaly Medina compartió las imágenes del artista cómico Edwin Sierra, quien rompe su silencio por primera vez tras terminar su relación con la modelo Pilar Gasca, luego de 7 años juntos. El imitador fue abordado por las cámaras de Magaly TV La Firme a las afueras del local de donde trabaja.

Ante ello, Sierra no dudó en responder a la prensa de la ‘Urraca’ y mencionó como se encontraba en estos momentos y aseguró que todo lo que tienen que saber estaba escrito en su red social. Como se recuerda, el pasado 8 de agosto la pareja compartió en sus respectivas cuentas de Instagram un mismo comunicado que su relación no iba más.

“Hola, queremos informarles que nuestra relación de pareja se terminó, pero la de compañeros, cómplices y amigos continuará por siempre. Primará siempre el respeto y la admiración mutua, como hasta ahora después de siete años”, fue el comunicado que publicó la ahora expareja en Instagram.

Milena Zárate habla del rompimiento de Edwin Sierra y Pilar Gasca. (Fuente: Magaly Tv La Firme)

¿Qué respondió Edwin Sierra sobre su relación con Pilar Gasca?

Para las cámaras del programa Magaly TV La Firme, Edwin Sierra manifestó estar tranquilo y que todo lo preguntado estaba en su cuenta de Instagram. “Bien, ya tenía que hablar en mis redes, no es necesario”, fue la primera declaración que hizo el artista.

Es en ese momento cuando el reportero le cuestionó si la ruptura se originó por una presunta infidelidad, Sierra solo atinó a reírse y seguir hacia su carro. “Todo bien, gracias, ya lo dije en nuestras redes, lo hemos dicho ambos”, sostuvo el actor cómico.

Edwin Sierra y Pilar Gasca se separaron oficialmente. (Instagram/@edwinsierralafuana)

Milena Zárate y sus teorías de por qué terminaron Edwin Sierra y Pilar Gasca

En la reciente edición de Magaly Tv La Firme, estuvo de invitada la colombiana Milena Zárate para hablar sobre el fin de la relación entre Pilar Gasca y el actor cómico Edwin Sierra. Según la cantante, dejó entrever que el cómico le habría sido infiel a Pilar Gasca. Como se sabe, la modelo dejó de seguir en Instagram al actor.

“No lo sé, no me consta, pero pienso que puede ser eso y él se ha visto de pronto obligado y porque lo digo, pues cuando nosotros nos separamos pasaron cinco meses. Durante esos cinco meses, yo a él lo hice firmar un montón de papeles y él me aceptaba todo lo que yo le hice firmar”, dijo en un inicio Milena a Magaly.

“Dentro de eso estaba mi conciliación y muchas cosas él no lo hacía por voluntad, si no lo hacía porque no quería que yo hablara, que no me sentara a hablar, entonces sabía que si no lo hacía yo iba a hablar y pues por eso él aceptó, todo es por eso que yo creo que él ha aceptado hacer eso mismo porque no es de él ese comunicado”, sostuvo.

Milena Zárate habla del fin de la relación entre Pilar Gasca y Edwin Sierra. (Composición: Infobae)

“Otra cosa más que los reporteros me contaron, es que la modelo ya no lo sigue y él sí. Y entonces uno ahí más o menos saca su cuenta”, agregó Milena sobre su apreciación.

“En el lenguaje de ahora de redes, si dejas de seguir a alguien es porque estás molesto con él. Entonces pienso que va por ese lado, aparte que él tampoco está, pues ya en el lujo de coger y de estar, ya no es un chibolito para darse ese lujo de estar desechando a cuanta ‘peladita’ se le acerca. Yo creo que es eso, es mi creencia lo que yo he visto por sus acciones, por lo que lo conozco, yo creo que es así”, finalizó.