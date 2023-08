Dayanita se aleja de los escándalos y asegura: “Sigo trabajando y robando sonrisas”

Dayanita sigue enfocada en su trabajo pese a críticas. (Foto: Instagram de Dayanita)

El ingreso de Dayanita al programa de Jorge Benavides fue bastante comentado en su momento, pues fue la primera actriz cómica trans de la televisión peruana. Desde su primera aparición en la TV, ella se fue ganando el cariño del público y poco a poco se convirtió en una reconocida figura de la comicidad, al punto de ser contratada para dar shows en diferentes partes del Perú.

Sin embargo, hace unos meses se vio involucrada en un escándalo, pues sus compañeros de ‘JB en ATV’ salieron a decir que la artista se volvió indisciplinada, pues en más de una ocasión faltó a las grabaciones, provocando que haya retrasos al tenerse que cambiar los guiones.

Debido a las fuertes críticas que recibió, Dayanita salió a defenderse en el programa de la ‘Chola Chabuca’, donde reconoció que cometió un error al faltar a las grabaciones por temas personales, además de agradecerle a Jorge Benavides por la oportunidad que le dio.

Tras esta entrevista, se empezó a especular que la actriz cómica trabajaría al lado de Ernesto Pimentel, incluso apareció en diferentes sketchs; sin embargo, nunca se hizo oficial su integración a este espacio y poco a poco la artista fue apareciendo en otros programas de América Televisión como invitada especial.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Actualmente, Dayanita, luego de haberse alejado de Jorge Benavides, viene trabajando en el ‘Circo de las Estrellas’, junto a Robotín. Ellos han unido fuerzas para divertir al público que llega hasta carpa. Recordemos que en los meses de julio y agosto, los peruanos acostumbran a ir a este tipo de shows para distraerse.

En conversación con Infobae Perú, la actriz cómica aseguró que las personas que han visto su espectáculo se van muy alegres, pues lo disfrutan de principio a fin. “Todo excelente, la gente le encanta esto que hacemos y la gente se divierte con nuestro espectáculo”, comentó.

“Bueno, el tema de la seguridad, tenemos seguridad A1. Lo que nosotros brindamos es un buen espectáculo, una buena atención, tenemos hasta servicios médicos, tenemos un tópico también ahí si en caso llegue a pasar algo”, comentó.

Dayanita forma parte del 'Circo de las Estrellas'. (Foto: 'Circo de las Estrellas')

¿Qué pasó con su posible ingreso a ‘El Reventonazo de la Chola’?

Hace unos meses, Dayanita confirmó que estaba en negociaciones para ingresar al programa de la ‘Chola Chabuca’; sin embargo, poco a poco su presencia en este espacio fue desapareciendo, por lo evidentemente no fue contratada. Al ser consultada sobre lo que pasó, ella solo atinó a decir que en estos momentos mantiene un perfil bajo.

“Yo por el momento sigo manteniendo un perfil bajo. Tampoco puedo decir: ‘Ay, no quiero’. Si en algún momento se da la oportunidad de trabajar juntos, yo feliz, encantada que me puedan brindar el apoyo y cariño”, indicó.

Ignora las críticas en su contra

Al haber estado involucrada en diferentes escándalos, Dayanita ha decidido hacer caso omiso a las críticas que hubieron en su contra, incluso cuando la quisieron enfrentar con ‘Pepino’, quien es su reemplazo en ‘JB en ATV’.

“Yo creo que hasta el día de hoy la gente ha dicho tantas cosas de mi persona, han hablado tanto de mí, pero yo no sé en qué momento me han puesto contra Pepino, porque hasta el día de hoy no sé si me odiarán, me querrán. Yo sigo feliz de la vida. Sigo trabajando y sigo robando sonrisas”, añadió.

Finalmente, la actriz cómica señaló que tras culminar su etapa en el circo, ella tiene planeado seguir viajando y reintegrarse a ‘La Casa de la Comedia’, pues el público la espera en este espacio, al cual no ha podido asistir porque se encuentra comprometida con el ‘Circo de las Estrellas’.

“Quiero hacer muchas cosas, seguir viajando, seguir llevando alegría al público y seguir en ‘La Casa de la Comedia’, pues el público está esperando con ansias mi regreso, porque ahorita tengo permiso por casi un mes por la temporada de circo, entonces tengo que continuar con mi labor”, sentenció.