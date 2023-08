Quién es el Bad Bunny de la chicha: una historia de balaceras, muerte y extorsión en torno a un género musical

Chechito y los Cómplices de la cumbia son una agrupación musical de chicha peruana que se ganó el cariño de los fanáticos de este género por sus interpretaciones.

La carrera del cantante Sergio Romero, más conocido como Chechito, y la fama de la agrupación musical de chicha los Cómplices de la cumbia, a la que actualmente él pertenece, empezaron a despegar luego de viralizarse por TikTok y Facebook sus presentaciones en los escenarios, donde interpretaban canciones de Chacalón y otros históricos de este género.

El poder de las redes sociales impulsó que, durante las últimas semanas, Chechito y sus Cómplices de la cumbia sea la agrupación más solicitada por los promotores musicales de las zonas periféricas de Lima. En los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita y San Juan de Miraflores, los fanáticos de la chicha peruana -en su mayoría migrantes provincianos- acudían entusiasmados a escucharlo.

Medio en broma y medio en serio, para varios de sus simpatizantes, Chechito tenía ‘un aire’ al artista puertorriqueño Bad Bunny, pero cuando este tenía un aspecto más trapero, en los inicios de su carrera. Incluso, algunos más aventurados, comparaban su voz con la de Lorenzo Palacios Quispe, Papá Chacalón. Lo cierto es que Sergio Romero y sus Cómplices gustaban, y mucho.

La agrupación musical Chechito y los Cómplices de la cumbia anunciaron recientemente su retiro de los escenarios tras ser víctimas de mensajes extorsivos.

Preludio de balaceras y peleas a botellazos

Los conciertos de chicha siempre se han creído -de forma inequívoca, para los representantes de este género- que son un preludio de balaceras o peleas a botellazos. La madrugada del domingo 6 de agosto, esta creencia se hizo realidad. En un evento musical de El Agustino, en la loza deportiva Sport Fiesta, se produjo una feroz balacera. El saldo fue un muerto y tres heridos por proyectiles de arma de fuego.

Según asistentes del concierto, Chechito animaba la fiesta cuando se empezó a escuchar la ráfaga de disparos. La información preliminar apunta a que un sujeto, al interior del evento musical, sacó una pistola y empezó a abrir fuego contra la banda que tocaba en ese momento y los presentes. Todos salieron despavoridos del recinto a ponerse a buen recaudo.

Las autoridades identificaron al fallecido como Brian Christopher Moreno Calle, de 32 años, quien vivía en Santa Anita. Se informó que perdió la vida a los pocos minutos de llegar en una ambulancia al hospital Dos de Mayo. La bala ingresó por la axila izquierda y comprometió varios órganos vitales.

Los conciertos de chicha congregan a numerosos migrantes provincianos, pero también limeños, quienes disfrutan de revivir la música de Chacalón, los Shapis, Alegría, Pintura Roja y otros.

Un frenón llegó a su carrera: la extorsión

Tik Tok ha sido la plataforma digital que más réditos ha traído a Chechito y sus Cómplices de la cumbia. En menos de un año, el artista de chicha consiguió más de 110 mil seguidores en dicha red social y la cifra no para de aumentar.

En medio de este panorama favorable para el joven cantante, un episodio ha puesto un frenón a su ascenso. En los últimos días, según denunció, él y su familia vienen recibiendo amenazas de muerte por un grupo criminal de extorsionadores que serían de nacionalidad extranjera.

Públicamente, Chechito reveló que estos delincuentes le están pidiendo la exhorbitante suma de 300 mil soles para no atentar contra su vida ni la de los suyos. El temor que provocó en el cantante estas amenazas lo hicieron tomar la radical decisión de poner pausa a su carrera musical y dejar los escenarios.

Artista conocido en TikTok como el Bad Bunny de la cumbia asegura que delincuentes le piden 300 mil soles.

De acuerdo al tío de Sergio Romero, las amenazas empezaron hace menos de dos semanas. Contó que días atrás estaban dando un concierto en Chorrillos, cuando unos sujetos entraron disparando para ‘fregarles’ el evento. La segunda ocasión fue más violenta, pues llegó a explosionar una granada de guerra en la puerta de un local en el que tocaban y todos se llenaron de pánico.

“La verdad, como dice mi tío, esto no es arte. No pensé que esto fuera así, pero lamentablemente vamos a dejar esto por el bien de nuestras familias, sobre todo ahora viene mi mamá de mi padre. No esperaba esto, pero no sabemos qué podemos hacer”, declaró Chechito, bastante apenado.