Chechito, el ‘Bad Bunny’ de la chicha se despide de los escenarios: Sicarios le piden 300 mil soles por su vida

Chechito, cantante de música chica peruana, aseguró que está siendo víctima de extorsiones. Video: TikTok.

Sergio Romero, un cantante que se hizo conocido como “Chechito” y que es popular en TikTok como el “Bad Bunny de la chicha peruana”, acaba de anunciar con gran pesar de que dejará los escenarios, luego de ser víctima de constante extorsiones por parte de mafias extranjeras que han hecho de su vida un verdadero calvario.

Te puede interesar: Delincuentes asaltan a empresario en Los Olivos y se llevan 50 mil soles que retiró de agencia bancaria

Según contó el artista, él y su familia está recibiendo amenazas de muerte por un grupo de extranjeros. Reveló que estos sicarios le están exigiendo la suma de 300 mil soles por no atentar contra su integridad y la de los suyos. Ante esto, manifestó que prefiere retirarse del mundo artístico a ser una víctima más por culpa de estos extorsionadores.

A través de la plataforma TikTok, el cantante de música chicha expresó que ha denunciado el caso ante la Policía Nacional del Perú y que se siente muy abrumado porque él solo se dedica a trabajar para salir adelante. “El dinero no puede venir con sangre”, dijo para los medios de comunicación.

Te puede interesar: Retiran cartel de discoteca clausurada en SMP y periodista denuncia acoso: “No tardan en cambiar de nombre”

“Me doy con la sorpresa de que mi esposa halló en la puerta de mi casa un sobre manila con casquillos o balas. Estamos muy asustados, hartos, porque no es la primera vez que llegan este tipo de amenazas. Con mi familia, tomamos la decisión de dejar la música y suspender la orquesta, porque la música es arte para divertirnos, no viene con amenazas (...)”, explicó.

“Nos piden dinero, han buscado fotos de mi familia. No dicen quiénes son. Nos están queriendo callar y lo están logrando. En el sobre que me envió (en foto) mi esposa, dice S/300.000. Es algo exorbitante. No tenemos ni dos meses” expresó muy preocupado”.

Artista conocido en TikTok como el Bad Bunny de la cumbia asegura que delincuentes le piden 300 mil soles.

De gran sueño a una pesadilla

El cantante aseguró que ha solicitado garantías porque las amenazas son constantes, pero que desde ahora prefieren mantenerse al margen y anunciar que los “cómplices de la cumbia desaparecen”.

Te puede interesar: Ventanilla: disparan a mujer y a su hijo adentro de su casa

“Soy joven, no le hago daño a nadie porque me gusta cantar y compartir con el público. Hay varios videos en mis presentaciones que hago bailar y cantar al público. La verdad, como dice mi tío, esto no es arte. Yo no pensé que esto fuera así, pero lamentablemente vamos a dejar esto por el bien de nuestras familias, sobre todo ahora viene mi mamá de mi padre. No esperaba esto, pero no sabemos qué podemos hacer”, manifestó.

“A mi público les digo que los voy a extrañar mucho las presentaciones que hemos tenido, extrañaré mucho los escenarios, siempre he sido bien ayudado a mis seguidores, fotos, videos, pero esto ha dado un giro muy feo y a nadie le gusta esto”, puntualizó.

El artista le dice adiós a los escenarios por ser víctima de extorsiones.

Brunella Torpoco y el día que anunció que se iba de la música por ser víctima de extorsiones

Un caso muy parecido al de Chechito de la chicha sucedió en marzo del 2022, cuando la salsera Brunella Torpoco anunció que se retiraba de los escenarios tras ser víctima de constante acoso y extorsión por parte de sicarios extranjeros.

La cantante de salsa, publicó un extenso comunicado en sus redes sociales donde explica por qué debe alejarse de la música.

“Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad. Solo terminaré con los contratos que ya tengo; no puedo quedar mal con los trabajos pendientes”, se leyó en la primera parte del texto que publicó en sus redes.

Brunella Torpoco hace aclaración sobre evento donde se generó balacera. Instagram

“Esta vez, la delincuencia y la inseguridad que pasa en mi Callao truncó mis sueños. Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos es que me rompía el lomo trabajando, para darles una mejor vida sin hacerle daño a nadie”, dijo Brunella.