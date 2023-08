Perú vs Paraguay: El plan de trabajo de la selección peruana para su debut en las Eliminatorias Mundial 2026

Christian Cueva en el último entrenamiento de la selección peruana en Seúl. (FPF)

El ambiente que generan las Eliminatorias al Mundial 2026 ya empieza a vivirse, porque cada vez falta menos para el gran debut de Perú. La ‘blanquirroja’ se estrenará contra Paraguay el próximo jueves 7 de setiembre a las 17:30 horas en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, y el plan ya está en marcha en La Videna. El itinerario que tendrá la selección peruana previo al duelo con los ‘guaraníes’ está establecido con fechas, actividades y todo.

Juan Reynoso deberá definir entre hoy y mañana la lista de convocados porque se deben mandar las cartas a los clubes donde militan los peruanos del exterior máximo el viernes 11 de agosto. Según las bases del torneo Conmebol, la Federación Peruana de Fútbol tiene un plazo de 15 días antes del encuentro para enviar las notificaciones.

Luego de eso se dará conocer la nómina oficial en conferencia de prensa, el ‘Cabezón’ tratará de resolver las dudas de los periodistas y dará detalles del primer cotejo de la ‘bicolor’. Conoce cuándo empiezan los entrenamientos, qué fecha viajarán a la ciudad ‘guaraní', y mucho más.

El cronograma de la selección peruana

Viernes 11 de agosto: se enviarán las cartas de convocatoria a los clubes de los jugadores que militan en el extranjero.

Viernes 25 de agosto: saldrá la lista oficial de seleccionados para la primera fecha doble de las Clasificatorias.

Lunes 28 de agosto: empezarán los entrenamientos pensando en Paraguay con futbolistas de la Liga 1.

Lunes 4 de setiembre: entrenamiento con el equipo completo con integrantes del torneo local y del extranjero.

Martes 5 de setiembre: la selección peruana viajará por la tarde a Ciudad del Este en chárter.

Miércoles 6 de setiembre: reconocimiento de cancha del estadio Antonio Aranda.

Jueves 7 de setiembre: partido de Perú vs Paraguay.

Conoce fecha, día y hora del debut de la selección peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: FPF)

¿Matute y el Monumental serán sedes en las Eliminatorias Sudamericanas?

La selección peruana tiene planificado jugar todos sus partidos de locales en el estadio Nacional, sin embargo si se presentaran inconvenientes, la Federación Peruana de Fútbol tiene un plan B por si se tiene que cambiar de sede en el desarrollo de las Clasificatorias: Perú jugará nueve encuentros en casa. Antonio García Pye, gerente de selecciones, se pronunció sobre esa posibilidad.

“Las sedes de los partidos de local dependerán de las circunstancias. Acá hay tres estadios que se pueden emplear. Primero, se iba a emplear el Monumental para las Eliminatorias porque el Nacional iba a ser remodelado por el Mundial Sub-17. Pero el Nacional es un lugar más cómodo para los jugadores, y en los detalles está la diferencia. La casa natural es el Nacional. No se descarta nada. Ni el Monumental, ni el de Alianza, ni el de Arequipa. Eso lo vamos a ir manejando con el paso de las Clasificatorias”, declaró el directivo de la FPF.

Además, dio detalles de cómo va la nacionalización del defensa danés con raíces peruana: “La nacionalización de Oliver Sonne lo está manejando él directamente. Nos informará cuando todos los papeles estén listos”.

Por otro lado, se pronunció sobre la lesión de Carlos Zambrano que lo alejará de las canchas por tres o cuatro semanas, aseguró que el parte médico del ‘Kaiser’ aún no llegó a la Videna y no podría decir si será o no convocado. “Nadie nos ha comunicado nada, pero si es desgarro, no creo que llegue a la primera fecha doble”.

Antonio García Pye sobre posible cambio de sede: "No se descarta nada. Ni el Monumental, ni el de Alianza, ni el de Arequipa" | Movistar Deportes

Próximo partido de la selección peruana

Ni bien termine el partido con Paraguay, los jugadores quedarán concentrados porque se prepararán para el siguiente duelo que será contra Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas el próximo martes 12 de setiembre a las 21:00 horas en el estadio Nacional.