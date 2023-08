Milett Figueroa aclaró el tipo de relación que tuvo con César Acuña Jr.: “Lo consideraba mi amigo”. | Amor y Fuego.

Milett Figueroa estuvo frente a Rodrigo González y Gigi Mitre, los conductores de ‘Amor y Fuego’. La modelo llegó hasta este espacio de Willax Televisión para hablar sobre su participación en ‘Bailando 2023′, reality de baile que será conducido por Marcelo Tinelli.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio elogia la belleza de Milett Figueroa y afirma que coqueteos solo fueron “edición”

Sin embargo, en medio de la conversación, el popular ‘Peluchín’ no pudo evitar hablar sobre los rumores que durante varios años han perseguido a la actriz, quien ha sido vinculada sentimentalmente con diferentes personajes de la farándula y el ámbito político.

Por este motivo, Rodrigo González le consultó sobre el rumor que la relacionaba a César Acuña Jr., hijo del actual Gobernador Regional de La Libertad. Evidentemente incómoda, la modelo tuvo que responder esta pregunta, aclarando que sí era verdad que lo conocía, además que lo consideraba un buen amigo, pues en la actualidad ya no tienen comunicación.

Rodrigo González revela que Milett Figueroa podría ya no participar en reality argentino.

“Conozco muchísima gente, respecto a Acuña, lo conozco claro que sí, pero no hay absolutamente, nunca hubo absolutamente nada. Lo conozco es un caballero, pero no ha pasado nada (él ha intentado algo) Para nada”, expresó.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio y Carlos Vílchez recrean divertido sketch de ‘Luis Miguel y La Carlota’

Asimismo, Milett Figueroa señaló bastante molesta que ella tiene la total libertad de tener amigos, por lo que no es necesario que la estén vinculando sentimentalmente con cualquier persona con la que la vean junta, como sucedió tras su participación en ‘El Gran Chef Famosos’.

“Que la gente saque sus propias concusiones. Soy una persona soltera, puedo conocer a muchísima gente, eso no quiere decir que esté con esa persona”., precisó la exparticipante de ‘El Gran Show’, dando a conocer que desde hace varios años se encuentra soltera.

Te puede interesar: La peculiar analogía de Giacomo Bocchio: “Milett Figueroa es un ‘lomo wellington’ y Katia Palma un ‘pan con chicharrón’”

De otro lado, la modelo precisó que ella consideraba a César Acuña Jr. un buen amigo, pero que lamentablemente se tuvo que alejar de él, esto debido a los escándalos que se estaban generando en torno a esta amistad. “Lo consideraba mi amigo. No tengo ningún tipo de comunicación con él, pero prefiero no hablar de otras personas”, añadió.

Milett Figueroa fue una de las más queridas en El Gran Chef Famosos. Instagram

Finalmente, Millet Figueroa confesó estar cansada de las vinculaciones que le han hecho en los últimos años, pues generalmente la relacionan con personas que se encuentran casadas o en una relación, esto con la única intención de generar morbo.

“Tengo muchísimos amigos, amigas, pero siempre tienen que vincularme con alguien con el que se pueda crear morbo, si no no hay chiste. No es justo que me relacionen con cada persona que esté casada”, fue lo último que dijo sobre este tema la modelo.

Su vinculación con Giacomo Bocchio

Milett Figueroa volvió a referirse a su vinculación con el chef Giacomo Bocchio. “Mucha gente me pregunta si fue de verdad el romance que hubo con Giacomo Bocchio en el show que acabas de participar en ‘El Gran Chef Famosos’, ¿te gustaba Giacomo Bocchio?”, le consultó Rodrigo González a la modelo.

“Me han vinculado con él, tiene novia. Prácticamente está casado (...) Y conocía Giacomo, de verdad es un gran profesional, tiene muchísimo conocimiento. Es una gran persona, así como Javier Masías y Nelly Rossinelli, pero no pasó nada. Creo que los dos estábamos súper conscientes de que estábamos trabajando y no hay más allá nada”, respondió.