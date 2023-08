Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy lunes 7 de agosto

¿Qué pasó en el programa del viernes 4 de agosto?

Para empezar, Magaly Medina le aclaró a su público que las imágenes que ella difundió de Gustavo Salcedo con una joven que no era su esposa Maju Mantilla, no es un ampay, pues no pudo comprobar que el deportista le estaba siendo infiel a la conductora de televisión.