Municipio de Comas clausura sede de Sedapal y cinco distritos correrían peligro de no tener agua potable

Agentes de fiscalización y de seguridad ciudadana del municipio distrital de Comas clausuraron de manera temporal el local de Sedapal. (Infobae Perú/YurikoCabeza)

Honda preocupación en la población ha generado la clausura de manera temporal de una sede del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, más conocido por sus siglas Sedapal, que se encuentra ubicado en la zona norte de Lima, lo que -según una de sus voceras- complicaría el abastecimiento del liquido vital para cinco distritos.

La Municipalidad Distrital de Comas decidió cerrar el local de esta empresa estatal, porque supuestamente no venía cumpliendo con su obligación de pagar impuestos. Al lugar llegó personal de fiscalización y seguridad ciudadana para hacer cumplir la disposición de la comuna.

Flor Ramírez, coordinadora de fiscalización del municipio de Comas, afirmó que Sedapal cometió faltas administrativas, ‘al no declarar una amplicación’ y esquivar el pago de sus impuestos.

Personal de Fiscalización y de seguridad permanecen en el frontis del local de Sedapal para velar que se cumpla íntegramente la clausura temporal. (Infobae Perú/Yuriko Cabeza)

“Se ha determinado que las condiciones en las cuales está funcionando el local no son las adecuadas a las que ha declarado en tema de áreas. (..) Son faltas administrativas, ponerse a derecho y declarar el área que está utilizando comercialmente”, dijo la funcionaria.

Infobae Perú corroboró que la comuna de Comas pegó carteles en las puertas de ingreso de la sede de Sedapal, con la frase ‘clausurado’. Además, el personal del municipio custodiaba el frontis para que se cumpla íntegramente la medida.

“Es un abuso la clausura”

En tanto, la vocera de Sedapal, Carolina Niquen, aseguró que el cierre temporal es ‘un abuso’ de parte de la Municipalida de Comas.

Carolina Niquen, vocera de Sedapal, calificó la medida de un abuso, por la desproporción del daño ocasionado. (Infobae Perú/Yuriko Cabeza)

“¡Es un abuso cometido por la Municipalidad de Comas porque dice que es un área que no hemos declarado, pero esta no es la vía. Cerrarme el centro de servicio por una área no declarada, no es la vía!”, reclamó.