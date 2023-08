¿Qué dijo Paolo Guerrero luego marcar gol en su debut con LDU Quito por Copa Sudamericana?

Esto dijo el delantero peruano tras darle victoria a los 'albos' en el certamen internacional. (Video: DIRECTV)

Paolo Guerrero ha vuelto a dar cuenta de su cuota goleadora en un nuevo equipo. La noche de este jueves, el centrodelantero peruano hizo su debut oficial con LDU de Quito en el partido de ida correspondiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Ñublense y tan solo necesitó 60 minutos para celebrar su primer gol con el cuadro ecuatoriano.

Te puede interesar: Gol de Paolo Guerrero en LDU Quito vs Ñublense por octavos ida de Copa Sudamericana 2023

El ‘Depredador’ ya había reflejado su enorme jerarquía en los entrenamientos con los ‘albos’. De hecho, en su primer partido de pretemporada frente a la Universidad Católica de Ecuador, logró anotar a los cinco minutos de juego con un gran cabezazo, ilusionando así a muchos hinchas de su nuevo club. Ahora, la historia se ha repetido en un partido oficial y en encuentro de índole internacional.

Guerrero debutó en la Sudamericana con LDU y volvió a festejar. Con un exquisito control de pecho y una sutil definición , el ‘24′ del cuadro visitante anotó el 1-0 en la portería de Ñublense. Después, el goleador se mantuvo bastante participativo en los minutos restantes y generando ocasiones de gol, que no pudieron ser aprovechadas con éxito.

Te puede interesar: Dónde ver LDU vs Ñublense: TV del debut de Paolo Guerrero por octavos ida de Copa Sudamericana 2023

Tras ello, el delantero peruano fue escogido el MVP del cotejo con total merecimiento. Siendo, entonces, la figura, Paolo declaró ante los medios y dio sus impresiones sobre su primer tanto oficial con los ‘albos’.

Paolo Guerrero fue escogido el MVP del partido entre Ñublense y LDU (Liga de Quito)

¿Qué dijo Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero no pudo ocultar su emoción al protagonizar un debut soñado en la Copa Sudamericana 2023, pero también reconoció el positivo trabajo de sus compañeros para anular a un rival complejo como Ñublense en su propio terreno juntos.

Te puede interesar: Jugador de LDU de Quito desperdició asistencia de gol de Paolo Guerrero ante Ñublense por Copa Sudamericana

“Fue un gol importante. Hicimos un gran trabajo en los 90 minutos. Los chicos estuvieron muy concentrados, sobre todo porque sabemos que a Ñublense le gusta robar esas pelotas en el mediocampo y tiene transiciones rápidas. Entonces, nos vamos muy felices por lograr un triunfo aquí en casa de Ñublense, que sabemos que es difícil”, manifestó el ‘Depredador’.

Asimismo, Paolo mantuvo su cabeza fría para ya pensar en los siguientes desafíos que tiene con su equipo no solo internacionalmente, sino también a nivel local, ya que en los próximos días volverá a entrar en acción cuando LDU enfrente a Deportivo Cuenca por la Serie A de Ecuador.

“En lo personal, estoy muy feliz de estar en Liga de Quito. El equipo, el grupo y los hinchas me recibió muy bien y con mucho cariño. Me estoy adaptando a lo que es la altura también. Pero bueno, estoy muy feliz por el resultado. Obviamente me voy muy feliz por el gol, pero más por el triunfo. Ahora hay que seguir trabajando porque el lunes tenemos un partido por la segunda rueda del campeonato ecuatoriano”, señaló el peruano.

Alvarado falló de manera increíble tras pase del peruano por Copa Sudamericana. (Video: DIRECTV)

¿Cuándo se juega la vuelta contra Ñublense?

El partido de vuelta entre LDU y Ñublense por los octavos de final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el día jueves 10 de agosto a partir de las 7:00 de la noche (hora peruana). Todas las incidencias de Paolo Guerrero en ese encuentro podrás encontrarlo en la página web de Infobae.

Con la ventaja 1-0 a su favor en el marcador global, Liga de Quito intentará valer su condición de local y se refugiará en la altura a más de 2.700 m.s.n.m para aumentar la diferencia y asegurar su pase a los cuartos de final del certamen internacional.

De ganar la llave, el equipo que tiene a Paolo Guerrero como nuevo líder peleará por el boleto a las semifinales contra el ganador de la eliminatoria entre San Lorenzo y Sao Paulo. Sobre ello, es importante mencionar que el cuadro argentino venció 1-0 en casa, por lo que parte con ventaja para la vuelta en Brasil.