Yenifer Paredes no podrá comunicarse con Pedro Castillo y su esposa: defensa legal no apeló resolución del PJ

Yenifer Paredes es sindicada como presunta operadora de la organización criminal que lideraba Pedro Castillo

El abogado de Yenifer Paredes no apeló la decisión del juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que incorpora entre las reglas de conducta a seguir la prohibición de comunicarse con el expresidente Pedro Castillo y la exprimera dama Lilia Paredes, así como testigos y coimputados del caso Anguía.

Así lo dio a conocer el abogado de Paredes Navarro, el letrado José Dionicio, en la audiencia de apelación de este jueves 3 de agosto. “Sí hemos impugnado y el señor magistrado de primera instancia lo declaró improcedente. Ante esa situación, planteamos una queja de derecho y su honorable sala también desestimó nuestra queja. ¿Por qué? Error de la defensa técnica en el sentido de que hicieron dos pedidos: uno (para) que se declare nulo y otro en el que señalaron que se revoque. No es que hayamos impugnado, todavía tenemos abierta la puerta de plantear un proceso constitucional, " reconoció Dionicio ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.

En el derecho, el uso de los verbos es sumamente importante. En este caso, “anular” y “revocar” tienen consecuencias distintas, según lo estableció el Tribunal Constitucional en 2009.

“Existe una distinción sustancial entre el instituto de revocar y el de anular, puesto que cuando se revoca se deja sin efecto la resolución recurrida (subsistiendo el acto procesal pero sus efectos no se ejecutan) y por esta razón el juzgador colegiado puede modificar la decisión del inferior, mientras que cuando se anula el acto procesal queda como inexistente, por lo que jurídicamente nunca se realizó y el juzgador colegiado puede disponer, en el caso concreto, que el inferior vuelva a dictar la resolución que corresponda conforme a ley”, es el tercer fundamento de la sentencia 05068-2009-PHC/TC.

En resumen, al no presentarse correctamente la apelación, el juez Raúl Justiniano no la aceptó y, como resultado, el tribunal superior no debatirá si se deja sin efecto o se revoca la prohibición de comunicación con Castillo y Paredes, así como la restricción de declarar a la prensa sobre este caso.

Fiscalía ratifica pedido de nueva regla de conducta contra Yenifer Paredes

En la audiencia de este jueves, la Fiscalía sustentó la apelación que interpuso en contra de la decisión del juez Raúl Justiniano de no extender la prohibición de no comunicarse con testigos y coimputados de los otros casos en los que se investiga a organizaciones criminales que lideraría Pedro Castillo (MTC, Petroperú, Ascensos, entre otros).

“En este acto, (la Fiscalía) está pidiendo, vulnerando el debido proceso (...) de manera desproporcionada un pedido que enmarca a un innumerable número de personas que mi patrocinada no se encuentra vinculada. Se podría decir que ese pedido es hasta abusivo, " protestó José Dionicio.

“Ya se la ha impedido reunirse con sus padres políticos, sus familiares, y ahora también se está pidiendo que la limiten su libertad a personas que ni siquiera conoce, " agregó el letrado.

El recurso será resuelto por los jueces Iván Quispe Aucca, Edgard Medina Salas y María Guillérn Ledesma.

Yenifer Paredes no descarta incursionar en política: “Lo estoy analizando”

En enero de 2023, la hermana de la exprimera dama, Yenifer Paredes, respondió sobre un eventual ingreso a la política peruana. En este sentido, indicó que lo está pensando aún.

“Es una pregunta muy general que me haces. Lo estoy analizando, posiblemente. Lo estoy pensando, me estoy centrando ahorita en ver mi caso”, reveló.