Marko Ciurlizza describió cómo era Mauricio Larreira, nuevo técnico de Alianza Lima, en su primer paso por Matute

Mauricio Larriera se convirtió en nuevo técnico de Alianza Lima luego de la salida abrupta de Guillermo Salas, de esta forma, retornará a La Victoria después de 16 años y es que previamente estuvo en el comando técnico de Gerardo Pelusso en la temporada 2007.

Por ese motivo, Marko Ciurlizza, exjugador que formó parte de esa plantilla, reveló detalles de cómo es el flamante estratega del ‘equipo del pueblo’ en la interna y no dudó en realizar una crítica en torno al contrato del estratega de 52 años.

“Llegó joven, reemplaza a Mario (Viera) en 2007, la verdad que tengo un recuerdo vago del pasado del profe Larriera en ese comando técnico. Hubieron muchas situaciones, fue el año que no hicimos ningún punto en Libertadores, después no logramos ganar el Apertura, la exigencia de Alianza siempre es salir campeón, pues hizo que Gerardo estuviera esa mitad de año y se fuera con todo su comando técnico”, inició.

“Lo que sí recuerdo es que era un tipo avocado a su trabajo, callado, era su primera experiencia como asistente técnico, entrando a un equipo nuevo, de gente pesada, porque era un equipo pesado, pero ahora con una experiencia, dirigiendo nada más y nada menos que a Peñarol, esperemos que le vaya de la mejor manera”, añadió en la última edición del programa de Youtube ‘A Presión Radio’.

En seguida, se armó un debate sobre el contrato de Larriera, debido a que se maneja la información de que solo firmó por lo que queda de la temporada, con opción de estirar su vínculo hasta el 2024. Ciurlizza opinó de ello y lanzó una polémica frase. “A mí no me parece serio. No me parece serio que sea por seis meses, mínimo año y medio”.

Cabe resaltar que Alianza Lima no ha brindado detalles acerca del acuerdo con el técnico Mauricio Larriera. Solo realizó una publicación anunciando su contratación en redes sociales. “Le deseamos muchos éxitos en este camino que recorreremos juntos”, se puede leer en el post.

Marko Ciurlizza tuvo dos períodos en Alianza Lima (2001 / 2002-2010).

Por qué Larriera se convirtió en DT de Alianza Lima

Con la partida de ‘Chicho’, Nixon Perea, responsable de la reserva del club, asumió el mando de manera interina, sin embargo, el colombiano no podía permanecer más tiempo en el banquillo producto a que no cuenta con la licencia solicitada. Por esa razón, la directiva ‘íntima’ apresuró el proceso de contratación.

En el abanico de opciones, se vieron los nombres de los argentinos Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro, Ariel Holan y el español Robert Moreno. Este último rechazó la oferta de los ‘victorianos’ ya que tenía otros objetivos personales. Finalmente, el elegido fue Mauricio Larriera, el cual tiene una carrera de 10 años como técnico.

Hay muchos motivos para entender por qué Alianza se inclinó por el uruguayo, pero, los principales son los siguientes: Ya sabe lo que es dirigir a un club grande, debido a que pasó por Peñarol de su país. Tiene títulos recientes (Campeonato Uruguayo en 2021 y Supercopa Uruguaya en 2022). Por último, problabemente el más importante, conoce el mundo ‘blanquiazul’. Ya que fue colaborado de Pelusso en 2007.

Mauricio Larriera inició su carrera como asistente de Gerardo Pelusso.

El objetivo de Larriera

Alianza Lima afrontará un partido este fin de semana ante UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023 y no será dirigido por Mauricio Larriera, pues el técnico uruguayo llegará ese día. El ‘charrua’ verá el compromiso desde la tribuna del estadio Alejandro Villanueva.

Después del choque con el ‘gavilán del norte’, el nacido en Florida asumirá el cargo e iniciará su era, la cual tiene un objetivo a corto plazo: ganar el Torneo Clausura. De no conseguirlo, deberá permanecer en lo más alto de la tabla del Acumulado para disputar la final y soñar con el tan ansiado tricampeonato.