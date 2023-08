José Domingo Pérez: abren investigación en su contra por presunta entrega de video a periodistas

Integrante del Equipo Especial Lava Jato tendrá que presentar un informe de hechos en un plazo máximo de cinco días. | Infobae Perú - Camila Calderón

Una investigación más en su contra por presunta falta administrativa. Luego de la queja del abogado Luis Alberto Pacheco, la Autoridad Nacional de Control (ANC), del Ministerio Público, acordó abrir una investigación preliminar al fiscal José Domingo Pérez y otros dos fiscales por un plazo de 30 días.

De acuerdo a lo alertado por Pacheco, el integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato y los fiscales Walter Villanueva Luicho y Eddie Mishael Velásquez Flores habrían entregado una copia de la declaración de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, a los periodistas Gustavo Gorriti, Romina Mella y Gustavo Mohme Seminario.

“Solicitar a los citados fiscales, en un plazo de cinco días hábiles de notificados con la presente, cumplan con presentar un informe de hechos respecto al cuestionamiento formulado en su contra, debiendo adjuntar copias de los medios probatorios que consideren idóneos para sustentar su dicho”, se lee en la resolución a la que accedió El Comercio.

Asimismo, el documento sufragado por la fiscal adjunta superior titular Silvana Rejas Cevasco dispone realizar las diligencias conducentes, útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de cuestionamiento.

Resolución que oficializa indagación a José Domingo Pérez | El Comercio

Otras indagaciones en su contra

El órgano de control también determinó que Domingo Pérez y Rafael Vela enfrenten un proceso disciplinario por declaraciones que dieron en el marco de la extradición al expresidente Alejandro Toledo, investigado por los delitos de colusión y lavado de activos.

La resolución remitida por el fiscal adjunto supremo titular Javier Luna, responsable de la Comisión de Investigación Preliminar en Procedimientos Disciplinarios, a la fiscal adjunta suprema Giuliana Ortiz, responsable de la Comisión de Procedimientos Disciplinarios, detalló “faltas muy graves”

“Cúmplase con notificar a las partes, a fin de que tomen conocimiento de su contenido, debiendo precisar que […] no cabe la impugnación del presente informe”, expone la resolución, que pone énfasis en la imputación contra Domingo Pérez por “adelantar opinión sobre procesos e investigaciones a su cargo”, se lee.

De acuerdo a las declaraciones de Vela, los procesos disciplinarios iniciaron luego de un comentario que hizo sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien participó en las diligencias de la extradición, pese a que no tenía relevancia “desde el punto de vista procesal”.

Fiscal supremo advierte "campaña de hostigamiento" contra fiscales de caso Lava Jato.

“El caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria que está controlando el contenido de acusación. [Toledo] luego estará a cargo de un tribunal, con tres jueces, que eventualmente lo juzgarán. Aquí no hay intervención de la fiscal de la Nación”, remarcó.

“No tenía que haber conversado [con el extraditado] porque es un trámite de recepción, pero no puedo dar testimonio de lo que se haya conversado o realizado”, anotó en diálogo con Exitosa.

Al respecto, Domingo Pérez concordó con su colega y evitó hablar a detalle sobre la intervención de Benavides. “¿Usted quiere que me abran proceso disciplinario por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal? No quiero ser pasible de alguna investigación que me puedan iniciar los órganos de control”, dijo.

“Creo que cada funcionario público, sin excepción, debe ser responsable de sus actos, y yo soy responsable de los actos que me toca por ser el fiscal del caso contra Toledo. Esa es la mística que nos ha impartido el doctor Vela como jefe del equipo especial”, acotó.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el expresidente Alejandro Toledo.

Campaña de hostilización contra fiscales

De acuerdo a Vela, no hay garantías para los fiscales que investigan a políticos como Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y José Luna Gálvez.