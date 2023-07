Rafael Vela y José Domingo Pérez enfrentan proceso disciplinario por declaraciones tras extradición de Alejandro Toledo

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público recomendó este jueves abrir un nuevo procedimiento disciplinario contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, miembros del Equipo Especial Lava Jato, por incurrir en “faltas muy graves” al declarar sobre la extradición del expresidente Alejandro Toledo en abril pasado.

Te puede interesar: Martha Moyano sale en defensa de Keiko Fujimori y saluda nuevo proceso disciplinario contra Rafael Vela

El documento, difundido por Epicentro TV, fue remitido por el fiscal adjunto supremo titular Javier Luna, responsable de la Comisión de Investigación Preliminar en Procedimientos Disciplinarios, a la fiscal adjunta suprema Giuliana Ortiz, responsable de la Comisión de Procedimientos Disciplinarios.

“Cúmplase con notificar a las partes, a fin de que tomen conocimiento de su contenido, debiendo precisar que [...] no cabe la impugnación del presente informe”, expone la resolución, que pone énfasis en la imputación contra Domingo Pérez por “adelantar opinión sobre procesos e investigaciones a su cargo”.

También menciona que la investigación preliminar no ha dado pie para formular “propuesta de apartamiento preventivo”, una de las eventuales sanciones administrativas para fiscales con procesos por “faltas muy graves”.

Los fiscales del equipo Lava Jato criticaron en el pasado el protagonismo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante la llegada de Toledo, a quien leyó sus derechos después de ser entregado por las autoridades estadounidenses.

Te puede interesar: Abren nuevo proceso disciplinario contra Rafael Vela por declaraciones del caso Keiko Fujimori

La titular del Ministerio Público se apersonó a la Dirección de Aviación Policial, aledaña al aeropuerto Jorge Chávez, en una diligencia que, bajo la óptica de Vela, no tenía relevancia “desde el punto de vista procesal”.

“El caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria que está controlando el contenido de acusación. [Toledo] luego estará a cargo de un tribunal, con tres jueces, que eventualmente lo juzgarán. Aquí no hay intervención de la fiscal de la Nación”, remarcó.

En otro momento de una entrevista con Exitosa, el magistrado cuestionó la conversación sostenida entre Benavides y el exmandatario.

“No tenía que haber conversado [con el extraditado] porque es un trámite de recepción, pero no puedo dar testimonio de lo que se haya conversado o realizado”, anotó.

Te puede interesar: Juzgado Penal debe definir fecha del inicio del juicio oral contra Alejandro Toledo por el caso Interoceánica

Reclamado por la Justicia desde 2017, el exgobernante había sido extraditado por el caso Odebrecht, que le atribuye la recepción de un soborno de 35 millones de dólares de la firma brasileña para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica sur durante su Gobierno.

La Fiscalía ha solicitado penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica; 35 años por el tramo 4, y 16 años y 8 meses por otro supuesto caso de lavado de dinero (Ecoteva).

Sin embargo, su situación podría variar si decidiera devenir en colaborador eficaz. Según Panamericana, la propia Benavides le habría ofrecido el “perdón total” si se acogiera a esta figura. José Domingo Pérez, encargado del caso por el que se extraditó al expresidente, se refirió a la supuesta oferta fiscal.

Fiscal brindó declaraciones en un noticiero de ATV. | Andina

“¿Usted quiere que me abran proceso disciplinario por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal? No quiero ser pasible de alguna investigación que me puedan iniciar los órganos de control”, dijo.

“Creo que cada funcionario público, sin excepción, debe ser responsable de sus actos, y yo soy responsable de los actos que me toca por ser el fiscal del caso contra Toledo. Esa es la mística que nos ha impartido el doctor Vela como jefe del equipo especial”, acotó.

Por ahora, Toledo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, donde están también los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022).

Esta misma semana, la ANC inició un proceso similar contra Rafael Vela por entrevistas que brindó en 2020 sobre el caso de Keiko Fujimori. Según la resolución, el fiscal superior emitió “expresiones impropias y manifiestamente ofensivas” contra la jueza Sonia Torre por la pesquisa contra la lideresa de Fuerza Popular.

“En tal sentido, los hechos fácticos-jurídicos imputados [...] amerita su esclarecimiento dentro de una investigación disciplinaria, en la cual con las garantías del debido proceso se establecerá o no la responsabilidad del citado magistrado cuestionado”, detalló el documento. Vela ya enfrenta otros tres procesos, uno menos que Domingo Pérez.