Fuerza Popular exhortó a “no desestabilizar el Congreso” con una censura a Alejandro Soto

Nueva Mesa Directiva del Congreso. (Andina)

La bancada de Fuerza Popular no apoyará una eventual censura contra el actual presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, sobre quien recaen varios cuestionamientos en su contra. Así lo confirmó la vocera de la agrupación naranja, la parlamentaria Patricia Juárez.

Te puede interesar: Alejandro Soto niega contratación de su cuñada en Congreso: “Es la hermana de la madre de mi hijo”

La congresista confirmó que sus correligionarios “de ninguna manera” votarían a favor de censurar al titular de la Mesa Directiva ya que respetan la elección que se realizó el pasado 26 de julio, además de que no quieren que el Poder Legislativo quede desestabilizado.

“De ninguna manera, descartado absolutamente. Nosotros respetamos la elección que se ha dado, respetamos a la Mesa Directiva y respaldamos por supuesto al presidente del Congreso”, explicó Juárez a RPP.

“Esperamos que no haya ninguna censura, que no desestabilicemos al Congreso. Esperamos que el presidente, entiendo yo que está aclarando los temas que se le han imputado”, agregó.

Te puede interesar: Alejandro Soto: “Todos tenemos que defender al Congreso y trabajar para acercarnos más al pueblo”

Al ser consultado por las 55 investigaciones fiscales que tiene Soto Reyes en su contra, Juárez Gallegos afirmó que es necesario que se aclaren. Está bien que aclare y finalmente se pueda establecer y dar estabilidad al Congreso”, precisó.

Por su parte, el parlamentario César Revilla, de Fuerza Popular, justificó la elección de su homólogo de Alianza para el Progreso (APP) bajo el argumento de que confiaron en el criterio de la agrupación liderada por César Acuña, quienes fueron los que lo postularon para liderar la Mesa Directiva.

Te puede interesar: Alejandro Soto se incomodó por consulta acerca de ‘mocha sueldos’: “Son casos resueltos, no me compete”

“Cuando uno conforma una lista para la Mesa Directiva, uno no decide sobre que congresista va a ir a la lista por parte del otro grupo político. Se confía en el criterio, o sea, Fuerza Popular puede responder por la designación del señor Guerra García, quien tuvo una aprobación por unanimidad para que él sea el candidato a la Mesa. Cada partido político define a los otros candidatos, a veces días antes. Siempre hay rumores, pero estos no son reales”, dijo en diálogo con Canal N.

“Lo que es en el periodo parlamentario, tiene que ser visto por la Comisión de Ética. Toda investigación debe tener el debido proceso y permitirle a él dar sus aclaraciones”, acotó

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular.

Como se recuerda, el presidente del Congreso indicó que, si la Comisión de Ética determina que existe una justificación válida para dejar su cargo, él dará un paso al costado.

“Estoy a disposición de la Comisión de Ética porque, como he ratificado y he dicho, no tengo antecedentes ni penales ni judiciales. Ese andamiaje de haber atribuido 55 denuncias que luego se han caído a 9 y ahora se caen a 3 demuestra que no hay una investigación seria [...] Que una cosa quede clara. Yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado”, manifestó a la prensa.

“Pueda que en el registro aparezca mi nombre como denunciante tanto como denunciado. Eso no significa que esté involucrado en un delito. Con total certeza estoy diciendo que no tengo ninguna investigación. (¿No cree que se repita la historia de Lady Camones de una presidencia fugaz?) Una cosa que quede claro: yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado”, dijo Soto.

Presidente del Congreso niega investigaciones fiscales.

¿Quién asumiría la presidencia del Congreso si Alejandro Soto renuncia al cargo?

Según el artículo 12 del Reglamento del Congreso de la República, si Soto Reyes renuncia a la presidencia del Parlamento, se deberá convocar a una nueva elección interna dentro del Palacio Legislativo para elegir a un nuevo titular de la Mesa Directiva y completar la lista, tal como ocurrió cuando la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Lady Camones, fue censurada y en su reemplazo ingresó su homólogo de Avanza País, José Williams.

“En caso de vacancia de cualquiera de los cargos de la Mesa Directiva, el Presidente o quien lo reemplace convocará a elecciones dentro de los cinco días posteriores de oficializarse la vacancia. En esta hipótesis, de ser necesario puede citar a sesión especial”, reza el mencionado artículo.