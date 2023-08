Delincuentes estafan con nombre de mujer que murió tras recibir balas perdidas en secuestro frustrado en Los Olivos

El último jueves 27 de julio, Marta Flores Fierro falleció en el hospital Arzobispo Loayza. Ella luchaba por su vida desde el pasado 22 de junio, día en que recibió 3 balazos durante el rescate de la empresaria Lisset Cusqui, en el distrito limeño de Los Olivos.

Su estado de salud era crítico debido a que las balas, que impactaron en su pecho y espalda, causaron una hemorragia interna y comprometieron órganos vitales, como vesícula, bazo, páncreas e intestino delgado y grueso.

“Su estado siempre fue crítico, por el tema abdominal, porque cuatro órganos estaban dañados y poco a poco hubo mejoría. Hemos estado atrás, hasta el último, pero las dos últimas operaciones fueron ya críticas para ella, porque la parte abdominal era muy sensible”, contó un pariente a la prensa.

Pese a su lamentable fallecimiento, su familia denunció que personas inescrupulosas están utilizando su nombre y fotografías en busca de engañar a incautos. Una de sus hijas reveló que los estafadores estarían solicitando donaciones bajo la excusa de que es para el tratamiento de su madre.

“Están pidiendo dinero diciendo que ella (mi madre) necesita una operación urgente. Esta persona hace llamar a mi mamá ‘Doña Martha Vigo’, pero nosotros, por parte de la familia, hemos encontrado que la persona que está utilizando esta página para pedir dinero se llama Junior Manuel Ángel Carranza Vigo”, declaró su hija menor al matinal de ATV.

“Una tía, que quería yapearle (a esta cuenta), se da cuenta que no decía Flores Fierro, porque mi mamá se llama Marta Flores Fierro”, agregó su familiar visiblemente afectada.

Post con el que piden donaciones para salvaguardar la salud de Marta Flores Fierro.

Por su parte, su hija mayor exhortó a los farsantes a que dejen de utilizar el nombre de su progenitora, ya que no se lo merece. Asimismo, agradeció a quienes sí ayudaron económicamente a su familia cuando lo solicitaron, pero advirtió que ya no estaban pidiendo nuevas donaciones.

“Pido, por favor, que la persona que está haciendo esto se de cuenta que mi madre ya está fallecida, que la dejen descansar en paz. No utilicen su nombre, porque una mujer como mi madre no merece esto, no merece que la utilicen para que pidan dinero”, precisó al mencionado canal.

“Nosotros hemos pedido ayuda en su momento, hubo mucha gente que nos apoyó y estamos eternamente agradecidos, pero ahora no, porque lastimosamente ha fallecido”, continuó.

Falta de apoyo

Días después de su fallecimiento, Mariela Buitrón, una de sus hijas, culpó a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por no brindarle primeros auxilios tras lo ocurrido. Además, reclamó debido a que hasta el momento no han recibido información alguna del caso.

“Ni la Fiscalía ni el ministro del Interior ni un representante se han acercado a nosotros a hacerse cargo de lo que han hecho, ese operativo mal ejecutado”, manifestó Mariela.

“La Policía debe saber bien cómo ejecutar un caso como ese, pero no lo han hecho. Yo quiero justicia, quiero una respuesta, quiero que investiguen bien (lo que sucedió)”, declaró su hermana, Maryori Bravo.

Momento del rescate de la mujer secuestrada en Los Olivos | ATV Noticias

Como se recuerda, Marta Flores Fierro caminaba rumbo a comprar el pan cuando comenzó el fuego cruzado entre agentes de la PNP y el grupo de secuestradores que buscaban retener a la empresaria Cusqui contra su voluntad.

El intento de secuestro finalizó con el rescate de la mencionada mujer y el arresto de tres de los malhechores, quienes se identificaron como Anderson Tovar, de 26 años; Frank Silva Romero, de 31 años; y Willy Alfonso Palacios, de 30 años.

Varios pasajes de esta operación policial fueron captados en vídeo por cámaras de seguridad de la zona y por los celulares de los vecinos que salieron ante el escándalo.