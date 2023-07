¿Quién es Nancy Rosalie Vizurraga Torrejón, la alcadesa de San Isidro acusada de utilizar el vehículo municipal para ir a la peluquería?

Nancy Rosalie Vizurraga | Municipalidad de San Isidro

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Rosalie Vizurraga Torrejón, ha sido acusada de un presunto peculado debido a que utilizó un auto de la municipalidad para que la lleve y la recoja de la peluquería. Pero las irregularidades no quedarían allí. Decidió condecorar a su estilista Koko Cáceres.

Así lo denunció la unidad de investigación del programa televisivo Al estilo Juliana, la que mostró una fotografía del 11 de julio donde se ve el auto de la municipalidad detenido frente al centro de estética ‘Koko Cáceres Estilista’, mientras la alcaldesa estaba en el interior del local. Este auto es usado por la burgomaestre para trasladarla a eventos oficiales.

¿Quién es Nancy Vizurraga Torrejón?

Nancy Vizurraga Torrejón es licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad San Martín de Porres, estudió una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Federico Villareal. Formó parte del movimiento político Somos Perú, fundado por Alberto Andrade, partido con el que se lanzó como candidata a regidora del Municipio de San Isidro en 1995 y ganó para el periodo 1996-1998.

Postuló como regidora en otras dos ocasiones hasta que en 2018 ingresó a la alcaldía como regidora necesitaría con el partido Perú Patria Segura en 2020.

Con su experiencia política se lanzó a la alcaldía de la Municipalidad de San Isidro en las elecciones de 2022 de la mano del partido Renovación Popular. Ganó las elecciones para el periodo 2023-2026 y dejó atrás a sus contrincantes como Javier Cipriani, de Avanza País, y César Combina, de Fuerza Popular.

Es la primera mujer alcaldesa de San Isidro, así lo destacó Rafael López Aliaga durante la ceremonia de juramentación de Nancy Vizurraga. Durante este importante evento, la alcaldesa se comprometió con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra la corrupción.

“Servir a San Isidro es el mayor honor que la vida me concede. Hoy, que tomo juramento, reafirmo mi lealtad al distrito y a mis vecinos”, indicó Vizurraga en esa oportunidad.

Nancy Rosalie Vizurraga asumió la alcaldía de San Isidro en enero del 2023.| Municipalidad de San Isidro

Nancy Vizurraga habría cometido peculado

Han pasado siete meses desde que Nancy Vizurraga asumió la alcaldía de San Isidro y saltó a la palestra una denuncia por utilizar un auto de la comuna para llevarla a un centro de belleza. Además, se le acusa de que personal del municipio se encargue de trasladarla para actividades extraoficiales de la comuna.

“Eso se llama peculado por uso, porque no es un carro asignado a ella para su uso [personal]. Es un carro asignado para la municipalidad”, dijo Julio Castiglioni, el abogado y experto temas de municipales, quien denunció este caso ante la Contraloría General de la República.

Castiglioni detalla que se hizo uso del vehículo con el dinero del Estado, por lo que existe un delito que deberá ser investigado por parte de las autoridades. Además, se ha dispuesto que un trabajador municipal cumpla otras funciones fuera de su horario laboral.

Se identificó que vehículo pertenece a la municipalidad de San Isidro | Al Estilo Juliana

Alcaldesa responde a denuncia

Tras las denuncias, Nancy Vizurraga se pronunció y explicó que no tiene nada de “malo” que le pida a un personal que la pueda trasladar, pero no “esperar”. Sin embargo, no negó si existió este episodio este año, tal y como lo denuncia el letrado.

“El vehículo le pertenece al distrito [...] Yo no es que haya utilizado un vehículo oficial, lo que pasa que tengo que ir a una peluquería, pero el vehículo no va a la peluquería y me espera, no. Sencillamente, yo voy, me atiendo y vengo”, dijo.

También expresó que hizo que el chofer le espere, solo para que deje en el lugar y se retiraría. Aunque no negó ninguna de las acusaciones presentadas por el programa de ATV.