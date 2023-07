Historia y evolución de la camiseta de la selección peruana: ¿Siempre fue blanca con franja roja?

Son cuatro los diseños de camiseta que tuvo la selección peruana desde su creación en los años 20.

Nos encontramos en Fiestas Patrias y miles de peruanos demuestran su amor por el Perú luciendo la camiseta de la selección peruana. El diseño de esta indumentaria siempre ha llenado de orgullo a nuestros compatriotas, pues su belleza es reconocida por todo el mundo. De hecho, en 2010, la cadena internacional ESPN escogió el uniforme que utilizó la ‘bicolor’ en el Mundial Argentina 1978, como el mejor de la historia de la Copa del Mundo. Del mismo modo, en 2020 la revista francesa France Football eligió a la del Mundial México 1970 como la sexta más mítica de todos los tiempos: en esta segunda elección también ingresaron las de clubes y ganó la del Ajax 1971.

Sin embargo, el clásico diseño que todos conocemos, basado en un color blanco con una franja roja que cruza al medio, no es el primero que se utilizó, sino que pasaron varios modelos antes de llegar al actual.

Las primeras versiones de la camiseta peruana

La Federación Peruana de Fútbol se creó en 1922, se afilió a la FIFA en 1924 y a la Conmebol en 1925. No obstante, la primera selección peruana no debutó hasta 1927, cuando Perú fue anfitrión de la Copa América. En aquel certamen, se escogió una camiseta blanca con tres rayas rojas horizontales, una al medio y dos a los costados. El estreno de esta indumentaria fue una derrota 4-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional. En aquella competición la ‘bicolor’ fue tercera de cuatro, solo superando a Bolivia (3-2) y cayendo ante los ‘charrúas’ y el campeón Argentina (5-1).

Diseño de la primera camiseta de la selección peruana, que se utilizó en la Copa América 1927 (BCA Noticias).

Jugadores peruano a punto de enfrentar a Uruguay, portando en primer diseño de la camiseta nacional (El Comercio).

Este diseño no duró mucho, pues Paraguay, que llevaba años afiliada a Conmebol, ya había inscrito este modelo. No sería hasta 1930 que los ‘guaranís’ implementarían su clásico estilo con varias rayas rojas horizontales. De hecho, para la Copa América Argentina 1929, en la que los paraguayos también participaron, Perú tuvo que cambiar ligeramente la posición de las líneas rojas, las cuales pasaron a los costados, dejando un fondo blanco al medio.

Camiseta de la selección peruana en la Copa América Argentina 1929 (Depor).

La camiseta peruana para el Mundial 1930

La selección peruana fue invitada para la primera Copa del Mundo organizada por la FIFA, la cual se organizó en Uruguay. Para este torneo, la FPF optó por una nueva modificación de la camiseta, en esta ocasión, se quitaron las líneas, optando por un color blanco con elegante cuello rojo, el cual estaba amarrado por unos cordones blanquirrojos. Además, tenía la particularidad de que en el pecho no iba el logo de la Federación Peruana de Fútbol, sino el escudo nacional.

Con esta indumentaria, la ‘bicolor’ cayó ante Rumania (3-1) y Uruguay (1-0). Leyendas del fútbol peruano como José María Lavalle, Alejandro Villanueva, Juan Valdivieso, Koochoi Sarmiento, Luis de Souza Ferreira y Arturo Fernández utilizaron aquel diseño, el cual nunca más se volvería a emplear.

Hasta la actualidad, se conserva una muestra original de esta camiseta, la cual fue donada por Antonio Maquilón, central y capitán del combinado patrio, y que jugaba en el extinto Sportivo Tarapacá Ferrocarril. Esta se puede encontrar en el Museo del Fútbol, ubicado dentro del estadio Centenario de Montevideo. Esta mítica remera se exhibe junto a una foto del equipo y dos obsequios enviados por la FPF: un cofre de oro y un plato con la imagen del Inti, dios de los incas.

Exhibición de la primera camiseta que utilizó Perú en una Copa del Mundo, ubicada en el Museo del Fútbol del estadio Centenario de Montevideo.

La camiseta de la selección peruana en la Copa América 1935

La selección peruana volvió a cambiar su indumentaria para la Copa América 1935. En esta ocasión el diseño fue una camiseta blanca con una franja horizontal roja en el pecho. Además, el escudo nacional fue reemplazado por el de la Federación Peruana de Fútbol.

En esta competición se disputó el primer Perú vs Chile, el cual ganó la ‘bicolor’ 1-0 con gol de Alberto Montellanos. Dicho encuentro tuvo la particularidad de los dos jugaron con camiseta blanca, pues lo ‘mapuches’ tenían polo blanco y short azul. En aquella época no era tan necesario que se diferencien los uniformes, por lo que el duelo se disputó de forma normal. No sería hasta 1942 que el país sureño retomaría su clásica indumentaria con polo rojo y short azul.

Esta indumentaria fue utilizada por la mayoría de jugadores que disputó el Mundial 1930, a ellos se le sumaron otros nombres ilustres del balompié nacional como Jorge ‘Campolo’ Alcalde y Teodoro ‘Lolo’ Fernández.

Lolo Fernández junto a dos seleccionados peruanos luciendo la camiseta que usó la 'bicolor' en la Copa América 1935 (Conmebol).

La primera vez de la camiseta con franja diagonal roja

La primera vez que la selección peruana utilizó la tradicional camiseta blanca con una franja diagonal roja al medio, diseño que se mantiene hasta nuestros días, fue en los Juegos Olímpicos Berlín 1936, en la que Perú tuvo una gran actuación, llegando hasta los cuartos de final, instancia en la que se retiró pese a haber vencido 4-2 a Austria, evento que originó la leyenda de que un Adolf Hitler enfurecido, pidió que el encuentro se repita, ocasionando el retiro de la delegación.

Pese a que no se consiguió ninguna medalla, esta campaña fue motivo de orgullo para todos los peruanos y hasta el día de hoy se rememora. Solo tres años después, la ‘bicolor’ obtendría otro éxito, al proclamarse campeona de la Copa América 1939, todos estos logros se llevaron a cabo con el nuevo diseño, por lo que se optó por mantenerlo de forma definitiva.

Esta indumentaria fue ganando fama con el pasar de los años, siendo reconocida a nivel internacional. Cabe señalar que, hasta la fecha, no existían marcas que sirvan como sponsor de la camiseta y se encarguen de su diseño, sino que este era responsabilidad de la FPF. No fue hasta el Mundial Argentina 1978, que la marca alemana Adidas, se convirtió en la primera empresa en confeccionar el uniforme nacional.

La vez que Perú jugó con camiseta de San Lorenzo

En la Copa América Argentina 1937 se vivió un hecho insólito, pues la selección peruana tuvo que jugar dos partidos con camiseta de San Lorenzo. Esto se debió a que tanto Chile como Brasil poseían una indumentaria de color blanco, el cual se podía confundir con el de la ‘bicolor’, que ya poseía la clásica franja roja en fondo blanco.

El primer choque fue contra el ‘scratch’. El primer tiempo se disputó con los dos equipos jugando con polos del mismo color. No obstante, la situación fue insoportable para el árbitro chileno Alfredo Vargas, quien pidió el cambio de indumentaria en el entretiempo. Como en aquellos años no existía el uniforme alternativo y el partido se estaba disputando en el estadio Gasómetro de Boedo, propiedad de San Lorenzo, el combinado nacional tuvo que usar la camiseta de el ‘cuervo’. El resultado fue un 3-2 a favor de los brasileños.

En la cuarta fecha contra Chile ocurrió el mismo problema, de hecho, dos años antes ambos equipos ya se habían enfrentado jugando los dos de blanco. No obstante, con el precedente del encuentro ante Brasil, el juez argentino José Macías ordenó en la previa que Perú vista los colores rojo y negro de el ‘ciclón’. El resultado fue un empate 2-2.

La selección peruana jugando con camiseta de San Lorenzo en la Copa América 1937 (De Chalaca).

La vez que Perú jugó con camiseta de Alianza, Universitario y Cristal

La camiseta de San Lorenzo no es la única de clubes que utilizó Perú. En 1970 se disputaron tres amistosos en las que utilizó las indumentarias de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. El motivo es que, en la derrota 2-1 con Bolivia por las eliminatorias para el Mundial México 1970, Ramón Mifflin y Orlando La Torres fueron sancionados por nueve meses debido a una bronca producida al final del partido, quedando impedidos de vestir la blanquirroja.

Los tres eran titulares indiscutibles para Didí, y si bien iban a poder jugar la Copa del Mundo, no estarían en los amistosos de preparación, por lo que se optó por disputar los tres encuentros con los uniformes de los clubes más grandes. Con camiseta ‘crema’ vencieron 4-2 a Uruguay, con la ‘blanquiazul’ derrotaron 2-0 a Internacional de Porto Alegre y con la ‘celeste’ se perdió 2-0 en un segundo duelo con los brasileños. Cabe indicar que, Perú jugó con los nombres de “Alianza reforzado”, “Universitario reforzado” y “Cristal reforzado”, para justificar la presencia de seleccionados que no actuaban en esos equipos.