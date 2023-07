René Gastelumendi explicó por qué preferiría estar en su casa que trabajar en Fiestas Patrias y cuál fue la anécdota que lo marcó

René Gastelumendi es conductor de ATV Noticias.

El conductor de ATV, René Gastelumendi, es amante del periodismo, la investigación y los nuevos retos. Con 51 años y una larga trayectoria en su haber, el comunicador se permitió ser transparente pese a las críticas que puedan generarse. A un día de celebrarse las Fiestas Patrias, el periodista ofreció una entrevista a Infobae Perú e hizo un repaso de sus coberturas. La figura de la televisión indicó que ya es hora de manejar estas fechas de otra manera.

La tradición de los periodistas es hacer cobertura desde muy temprano, presenciar la Misa y Te Deum, además de estar parado durante el 28 y 29 de julio por más de cinco horas para lograr una entrevista o hacer notas de las ocurrencias que se viven en estas fechas.

“Las primeras coberturas fueron todo un reto porque era un asunto nuevo para mí. Es como una fecha emblemática para el periodismo, quieras o no, esos días son clave. Hay que estar desde muy temprano, explorar el Centro de Lima, estar en la Misa y Te Deum, buscar la declaración más certera, o estar más cerca de los políticos, meterles el micro y lograr que te declaren. Es una oportunidad para demostrar si tienes pasta para esto”, indicó René Gastelumendi, resaltando que es bastante sacrificado, más aún cuando el trabajo es televisivo.

“Tenemos que pensar en cómo hacer para rellenar la pantalla tantas horas seguidas, desde las cinco o cuatro de la mañana, en algunos casos. Claro, a nivel periodístico, ese es el lado romántico, ¿no? Al principio, es una maravilla. Después, con el tiempo, me empezaron a aburrir las coberturas del 28 y 29 de julio. Está bien una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero ya la sexta, realmente preferiría descansar”, indicó el comunicador.

René Gastelumendi preferiría estar en su casa en Fiestas Patrias.

Para el conductor de televisión, la cobertura tradicional de Fiestas Patrias debería sufrir un cambio de fondo, y no ceñirse solo a las tradiciones que finalmente el público no logra entender, pues más está pensando en dónde pasar su feriado largo que en reflexionar sobre el concepto de la Independencia del Perú.

“Yo preferiría estar en mi casa. Incluso, ha habido ocasiones en que me ha provocado hacer campañas para que, al menos, los mensajes presidenciales no se den el 28 de julio. Tiene que ser un mes antes, creo que en Chile pasa algo parecido. En ese país no dan el mensaje presidencial el mismo feriado. Hay una separación que permite que la gente descanse, porque el lado B de estas coberturas es que hay gente que no le gusta. El tema es que todos los canales hacen lo mismo, las diferencias creativas son mínimas por el hecho de seguir las tradiciones”, explicó a Infobae Perú.

Los feriados de Fiestas Patrias

René Gastelumendi confesó que le gustaría disfrutar más de sus feriados con su familia. Sin embargo, entiende que es lo que se acostumbra en Perú en estas fechas patrióticas.

“Se desata una histeria, creo que ya debería parar, pero es algo personal, no puedo ir contra la corriente. A mí me gustaría que en los feriados, los periodistas también descansemos y no estemos ahí dos días trabajando como si no existiese otra cosa más en el mundo. Y eso tiene que ver con el mensaje presidencial. Si clavan este mensaje el 28 de julio, evidentemente va a haber una tensión alrededor de lo que pueda decir. Que, en realidad, nunca dicen mucho, pero siempre se genera la expectativa. Los medios creamos la expectativa de que el mundo va a cambiar el 28 de julio, y que el presidente va a decir cosas maravillosas o revolucionarias”, señaló.

Dejando en claro que respeta el gusto de sus compañeros y colegas, indicó que le parece maravilloso que se pueda hacer microondas de lo que ocurre en Fiestas Patrias, pero “a nadie se le da el Pulitzer” por este tipo de notas patrióticas.

“Es más que nada para seguir con la tradición. Creo en lo que digo, aunque esté solo contra el mundo. Me adapto nomás y trato de hacer lo mejor posible porque el periodismo es mi pasión, y así no me guste algo, debo sacar lo mejor de ello”, resaltó.

René Gastelumendi se pronuncia sobre caso Mauricio Fernandini. Periodista lamentó la situación de su colega. ATV

Vida familiar sin él

En otro momento, señaló que es una pena que las familias hagan planes y los periodistas no puedan acompañarlos. Es una de las partes duras de esta carrera y lo debemos entender.

“Es como que vas en contra corriente de todo lo que te rodea. Tu familia, tus amigos, todos se van de viaje, todos hacen sus planes, menos tú. Al principio te puedes sentir muy glorioso, muy patriota, pero después piensas, ‘es bueno culantro, pero no tanto’. Mientras más viejo te haces, te das cuenta de que también hay tiempo valioso, que puedes contribuir de otra manera, en lugar de estar ahí todo el día en la pantalla”, explicó.

Este 2023, René Gastelumendi se encargará nuevamente de la cobertura de Fiestas Patrias, a través de ATV Noticias Matinal. Aseguró que la transmisión será más sensata, sin intención de ser “alaracoso”.

René Gastelumendi y su equipo de ATV Noticias Matinal.

“Será un momento de mucho esfuerzo donde mucha gente se saca la mugre. Siento también que el mérito se lo llevan los camarógrafos de estudio y de calle, quienes estarán horas parados logrando contenido, esperando y rellenado la pantalla”, dijo.

Respecto a la Parada y Desfile Militar, señaló que le da gusto que cada año den apertura a nuevas cosas, y que las danzas típicas se estén sumando, dando más color a este espectáculo tradicional. “Todos estos patrones coloniales son parte de nuestra identidad, pero también es bueno que se estén incorporando en estas paradas, representaciones folclóricas, los bailes de diferentes regiones. Eso me parece interesante”, señaló el comunicador, quien resaltó que importante llevar a la práctica un periodismo de fondo, más no de forma.

“¿Por qué la denuncias fuertes no se suelen tocar el 28 y el 29 julio? Después del Mensaje a la Nación, no se toca otro tema fuerte”, dijo.

Una anécdota que lo marcó

Como en toda cobertura, René Gastelumendi también pasó incidencias, donde en una ocasión se asustó tremendamente con el sonido de un cañonazo en la Parada Militar. Sin embargo, una anécdota que lo marcó es la que vivió en una entrevista que hizo en el Hospital Víctor Larco Herrera, donde le preguntó a un paciente: ‘¿qué es la Patria?’.

La respuesta inesperada lo dejó mudo. Hasta el día de hoy recuerda lo mucho que le hizo reflexionar, un interno del centro terminó siendo más cuerdo que muchos.

“¿Sabes cuándo he sido realmente feliz el 28 de julio? Cuando cubrí una representación del 28 de julio en el hospital Víctor Larco Herrera. Dentro del hospital psiquiátrico. Ese ha sido mi mejor reportaje sobre el 28 de julio, porque fue algo diferente. Le pregunté a un paciente psicótico ‘qué era la patria’. Hasta ahora me acuerdo, me respondió: ‘A ver niño, para responder su pregunta sobre qué es la patria, tenemos que recurrir a la Biblia, en donde en Juan no dice, ‘de tal manera, amó Dios a la patria’. Dice, ‘de tal manera, amó Dios al mundo’. Por lo tanto, el concepto de patria está globalizado’. Ahí yo me sentí en el cielo, por haber obtenido esa declaración”, recordó René con gran alegría.

René Gastelumendi. Instagram.

Si bien es cierto, no se trata de una persona sana mentalmente la que le dijo estas palabras, resalta que es alguien que siempre dirá lo que piensa, sin filtro. Tiempo después, Gastelumendi honraría a este paciente escribiendo de él en su cuento ‘El último huayno del Libertador’ de su libro Litoral.

“Me gustaría volver a visitar ese hospital, no ir al Desfile Militar. Ese es mi norte. Cuando me preguntas por 28 de julio, recuerdo esas coberturas. Para mí, vale oro en mi vida personal y profesional”, complementó.