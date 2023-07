Pedro Suárez Vértiz da su respaldo a Mauricio Fernandini: “Me duele lo que le está pasando”

Pedro Suárez Vértiz declaró su apoyo total para Mauricio Fernandini, procesado por corrupción junto a Sada Goray.

Este jueves 27 de julio, Pedro Suárez Vértiz se pronunció en redes sociales para apoyar públicamente al periodista Mauricio Fernandini, quien se encuentra detenido tras ser acusado por la Fiscalía por el presunto delito de colusión agravada en el marco de la investigación por el caso Fondo MiVivienda.

“Me duele mucho lo que le está pasando a Mauricio Fernandini. Lo siento mucho, amigos. Sobre todo a aquellos que juran que nunca se van a meter en un problema legal. Mauricio fue mi compañero de gimnasio por años, en el Sport Life de Jaime Ízaga. Nuestro campeón de tenis”, inició diciendo el músico peruano.

Posteriormente, el exvocalista de Arena Hash aseguró que es consciente que no servirá de nada elogiar al hombre de prensa, a quien calificó de “caballero, honesto, amable, culto y dadivoso a morir”. “Yo no me diferencio de él en nada porque uno nunca sabe cuanto te cae la mancada y te vas al borde la cárcel”, complementó.

Mauricio Fernandini haciendo uso de la palabra durante la audiencia de prisión preventiva.

¿Una cortina de humor?

Pedro Suárez Vértiz reflexionó sobre aquellos hombres a los que conoció y que acabaron tras las rejas, entre ellos un “alumno y deportista destacado de mi colegio, que abrió una agencia de viajes, con mucho éxito. Pero de pronto tuvo una cancelación masiva, se le fue la bola con el banco y terminó en la cárcel”.

“Fue insólito. Nadie lo podía creer. En realidad nadie está libre de verse envuelto en un problema legal”, indicó el cantante nacional.

Luego, recordó el caso de Felipe Lettersten, escultor relacionado con la plantación y consumo de marihuana. “Él era dueño de la Feria del Hogar. Hallaron macetas con cannabis macho (que ni se fuma porque no genera moños)y las pesaron con maceta y todo. Y en todos los diarios y noticieros salió ‘Hallan 80 kilos de mariguana en la casa de Felipe Lettersten’”, dijo.

Pedro Suárez Vértiz se refirió a la situación de Mauricio Fernandini. (Instagram)

Según recordó Suárez Vértiz, él y otros artistas nacionales e internacionales, entre ellos Celia Cruz, Charly García, Patricio Suárez Vértiz, Christian Meier, Miguel Mateos, Héctor Lavoe, y muchos más, fueron llamados a testificar porque la Policía encontró videos musicales suyos en el lugar.

“Nos citaron a todos para declarar nuestra implicancia en el caso. Solo por ser mediáticos. Mi hermano y yo fuimos con el abogado Licurgo Pinto, porque estaba planeada una cortina de humo. Sino no salíamos de ahí. Felipe Lettersten sufría de una rara leucemia y no resistió. Murió injustamente”, precisó.

Mauricio Fernandini estaría obstaculizando la investigación fiscal al donar sus propiedades, según el Ministerio Público. (Composición: Infobae)

Comparó este caso con el de Mauricio Fernandini. “Le van a sacar el jugo hasta el último minuto, aunque él no sea precisamente el que se hizo millonario”.

“Fuerza, Mauricio que tienes para rato. Estuvo excelente que hay que hayas contado todo lo que sabes. Piensa en todos los que te admiramos y estimamos y fabrica tu coraza, hermano”, senternció el cantante.

Mauricio Fernandini pidió perdón

Mauricio Fernandini, recordado por conducir el programa ‘20 lucas’, aprovechó la audiencia de prisión preventiva en contra suya y de la empresaria Sada Goray para pedir disculpas a su familia y colegas de la prensa por la situación en la que se encuentra y que podría llevarlo a la cárcel.

“Tengo 35 años de ejercicio profesional y nunca he gestionado ningún tipo de lobby ni de intereses ni para privados ni para mi familia. Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Quiero pedir perdón a mi familia, a mis amigos que son mi familia extendida y a todas las personas que me han acompañado en 35 años de carrera a través de distintos formatos: Buenos días, Perú; Panorama; 24 horas; 20 lucas, A fuego lento, entre otros”, indicó el periodista.