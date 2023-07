Ricardo Morán reveló cómo son las grabaciones de ‘El Gran Chef Famosos’: más de ocho horas de trabajo

Ricardo Morán revela cómo son las grabaciones de 'El Gran Chef Famosos'. La Lengua / Youtube

De lunes a sábados, y por 70 minutos, los peruanos disfrutan de una nueva emisión de ‘El Gran Chef Famosos’. Sin embargo, pocos saben todo el trabajo que hay detrás para que el concurso gastronómico de Latina TV se emita sin problemas. En una reciente entrevista, Ricardo Morán, quien está a cargo de la productora Rayo en La Botella, explicó todo lo que sucede detrás de cámaras.

“Es la gente que viene a poner todos los productos que se van a hacer en las cocciones del día, que además vienen de una investigación y planeamiento de aprobación de recetas”, señaló Ricardo Morán en el espacio de entrevistas ‘La Lengua’.

'El Gran Chef Famosos' estrenó una segunda temporada en junio de 2023 tras el éxito de la primera entrega. Latina TV

Posteriormente, el equipo de Arte hace su ingreso al set de ‘El Gran Chef Famosos’ para alistar la puesta en escena. “Ellos son los que ponen los mandiles. Si la temática es infantil, ponen las decoraciones y todo eso”.

“Luego vienen los beauty shots, que son los que hacen las tomas de todos los ingredientes, y no hemos llegado a las 10 de la mañana. De ahí llega promociones y después el conductor, los jurados y los talentos. Se empieza a cocinar a las 11 de la mañana”, indicó el reconocido productor.

Más de 8 horas de grabación

Ricardo Morán explicó que a las 11:00 a.m. los famosos empiezan a cocinar el primer plato de la jornada, que suele tener un tiempo límite de entre 40 a 70 minutos, según lo elegido por producción previamente. Una vez terminan, los editores empiezan a ver las mejores imágenes para que los participantes puedan comentarlas luego. Esta primera parte culmina cerca de las 2:00 p.m.

“Hay un almuerzo, hay menciones por media hora más. Volvemos a las 3:30 p.m. Y se da el segundo plato, desenlace, comedor y terminamos a las 6 p.m.”, siguió diciendo el productor de ‘El Gran Chef Famosos’.

Aunque muchos creen que las grabaciones culminan con el anuncio de los sentenciados, lo cierto es que los concursantes de ‘El Gran Chef Famosos’ siguen grabando después de finalizar el segundo plato. Deben ingresar a un segundo set, ya más reducido, para narrar todo lo que hicieron durante el día.

Ricardo Morán sorprendió a fans al explicar las largas jornadas de grabación de 'El Gran Chef Famosos'.

“Los famosos se van a sus respectivas locaciones para grabar, nuevamente, las narraciones de todo el capítulo. Hay un equipo, que se llama Equipo de Contenido, que mira cada una de las ocho cámaras, que se graban separado, que anotan lo que pasa en cada una para dártelo como información, para que tú lo devuelvas como contenido”, precisó.

“Y de allí, todo se va a edición. Son 10 editores que tienen todos los capítulos en cola como tren. Hay dos revisiones, que pasan por nosotros y por el canal. Eventualmente, el capítulo llega al aire, donde las personas lo ven en solo 70 minutos de duración. Lo interesante es que nadie sabe todo del episodio, solo sabemos una parte”, finalizó Morán.

Según estima Ricardo, todos se van a sus casas cerca de las 7:00 u 8:00 p.m.

'El Gran Chef Famosos' es un programa de televisión peruano de competición gastronómica entre celebridades del país, producido por Rayo en la Botella de Ricardo Morán.

Ricardo Morán elogia a José Peláez

Durante la entrevista, Ricardo Morán echó flores a José Manuel Peláez, conductor de ‘El Gran Chef Famosos’. El productor está contento con el desempeño del popular presentador que asegura ser “solo el mensajero”.

“Yo a Peláez lo conozco hace muchísimos años, desde la radio y la actuación. Es un éxito. Me gusta porque la gente lo quiere como es. Todo esto que el tiene, su gesticulación y los adjetivos que pone, su forma de hablar que le pertenece a él, me encanta. Me encanta cuando visita las estaciones de los cocineros y ellos le dicen: ‘Oye, ¿por qué me dices eso?’. Y él dice que solo es el mensajero, esa es una frase de él. ¡Me encanta! Ha definido cuál va a ser su rol y lo cumple a cabalidad”, acotó.