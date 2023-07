Magaly Medina afirmó tener ganas de terminar su carrera de periodismo: “Quiero ser bachiller”.

Magaly Medina confiesa que quiere terminar su carrera | Magaly TV La Firme

En la reciente edición del 24 de julio de Magaly TV La Firme, Magaly Medina se confesó sorpresivamente para su público sobre el deseo que le ha aparecido por lograr culminar su carrera universitaria de periodismo. Como se sabe, la comunicadora siempre ha sido cuestionada por no tener su título universitario y ejercer dicha profesión sin documentos que la avalen.

Sin embargo, en su programa del lunes, la comunicadora reveló que tiene muchas ganas de concluir la carrera que dejó en ‘Stand By’ tras el nacimiento de su único hijo Gianmarco Mendoza Medina y con ello tapar la boca a los que siempre la critican, pese a contar con vasta experiencia en los medios de comunicación.

Cabe mencionar, que la figura de ATV estudió en la Universidad Jaime Bausate y Meza, a los dos años y medio de la de la carrera tuvo que truncar sus sueños y abandonar sus aspiraciones de convertirse en profesional para dedicarse a la maternidad.

Magaly Medina quiere volver a las aulas y terminar su carrera de periodismo. (Composición: Infobae)

Todo ocurrió, cuando la periodista daba su anuncio a sus auspiciadores, uno de ellos un conocido instituto que brinda muchas facilidades a los jóvenes para obtener su bachiller. A pocos minutos de terminar su speech publicitario, Magaly reveló sus deseos de ser una profesional en periodismo.

“Cada vez que leo esta información me da ganas de inscribirme y terminar mi carrera y ser bachiller para que después no estén diciendo ‘Magaly no terminó su carrera de la universidad’ no, pero sé más de los que terminaron”, dijo en un inicio.

“Me dan ganas terminar mi carrera y ser bachiller, para que después no estén diciendo que no terminé la Universidad”, expresó la polémica presentadora de televisión en medio de las risas.