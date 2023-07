El año de violencia de Universitario explicado por dos psicólogos deportivos: ¿Hay victimización? ¿Se confude el concepto de ‘garra crema’?

Universitario de Deportes protagonizó numerosas polémicas en la temporada 2023, que acabaron en hechos de violencia física y verbal.

El fútbol es uno de los deportes que despierta mayor pasión tanto dentro como fuera de las canchas. Sin embargo, en algunas ocasiones este sentimiento sobrepasa los límites y se transforma en violencia, no solo en sus protagonistas, sino desde las gradas y redes sociales. Universitario, uno de los clubes más representativos en el Perú, atravesó este 2023 muchos episodios de esta índole en el que no solo estuvieron implicados sus jugadores, sino también su comando técnico y hasta hinchas.

Pese al buen andar del equipo dirigido por el entrenador uruguayo Jorge Fossati tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, los sucesos extradeportivos han empañado en cierta medida lo realizado dentro del rectángulo verde. Es por ello que vimos sanciones a futbolistas, multas económicas a la institución, detenciones y hasta el alejamiento temporal de un deportista por ataques en su contra.

Para analizar y hallar un porqué a estas delicadas situaciones, Infobae Perú se contactó con dos reconocidos psicólogos deportivos peruanos como Hugo La Torre, con experiencia en la selección peruana y escuadras de primera división como Melgar y Universidad San Martín, y Julio Peche, que trabajó en Alianza Lima y Sporting Cristal.

Hugo La Torre (izquierda) y Julio Peche (derecha) fueron los especialistas contactados para este informe.

Vehemencia desmedida y múltiples expulsiones en la ‘U’

Universitario de Deportes es, con amplia ventaja, el conjunto peruano con mayor cantidad de expulsados en este 2023, con un total de 17 en 31 presentaciones. Esto representa la mayor cifra de la propia entidad en los últimos 10 años. Otro hecho agravante es que 10 de estas cartulinas mostradas no fueron por acciones de juego, sino por agresiones e incluso falta de respeto a un árbitro.

Estos son el arquero José Carvallo, los defensas Aldo Corzo, Piero Guzmán, Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Nelson Cabanillas, los volantes Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra y Roberto Siucho, así como el delantero Alex Valera.

La actitud adoptada en el plantel se ve reflejada en que ya es tendencia que los encuentros internacionales de la ‘U’ culminen en trifulcas. Estas tuvieron lugar en su visita a Goiás en Brasil -incluso fueron atacados con bombas lacrimógenas por la Policía local - y como local contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, además del choque de vuelta con Corinthians en el estadio Monumental de Ate por los play off de Copa Sudamericana.

Ambos equipos protagonizaron una fuerte discusión finalizado el encuentro.

De acuerdo con los profesionales, este comportamiento podría tener varios orígenes, pasando por la sensación de injusticia o encubrimiento al rival, hasta una errónea interpretación del característico empuje de la entidad de Odriozola que se traduce en un mal uso de la agresividad.

“Desde el punto de vista social y deportivo estamos viviendo en una gran crisis, donde la violencia es una de las formas en la que el futbolista, entrenador o dirigente se comunica con los aficionados o las personas imbuidas en el deporte. Detrás de esto hay un mensaje en el que los equipos peruanos se sienten maltratados por los árbitros o fuerzas extradeportivas que puedan perjudicar a la institución. (...) Contra el equipo brasileño, si uno se percata la violencia era agredir a los policías, como si fueran los causantes de todo. Cuando uno está en el éxtasis de la violencia, la reacción es inmediata y ellos consideran que estaban protegiendo a los jugadores de Corinthians, a los que buscaban atacar. Al ver que los oficiales resguardaban se trasladó la agresión”, analizó Julio Peche para este medio.

“Es la mala interpretación de la ‘garra crema’ y de lo que ponen las gallinas. Lo que no se pudo ganar con calidad o con técnica, se tiene que hacer en alguna medida, eso está llevando a una malentendida reacción hacia los rivales y todos los protagonistas del espectáculo deportivo. (...) Uno puede ser agresivo, pero no agresor. La agresividad es una fuerza interna que nos lleva a tratar de conseguir lo que deseamos, pero eso está manejado por el pensamiento. Mientras tanto, el agresor se lleva por las emociones y eso está caracterizando al deportista peruano en este rubro fútbol. (...) Se debe emplear criterios de inteligencia emocional y/o control de las emociones, que están muy venidos a menos después de la pandemia”, argumentó Hugo La Torre.

Leonardo Morales fue en busca de un jugador de Universitario para encararlo.

Alex Valera y su patrón de conducta

No cabe duda que Alex Valera es el jugador más determinante de Universitario en la actual campaña, pues es el máximo artillero del elenco ‘crema’ con 12 anotaciones en 22 presentaciones, cuatro por encima de Emanuel Herrera, su principal competidor en dicho registro. No obstante, así como es el líder de goleo, también es el que más expulsiones acumula con tres.

En primera instancia vio la cartulina roja contra Deportivo Municipal por un innecesario pisotón sobre el extremo Jhosep Núñez y, pese el riesgo sufrir una sanción mayor, insultó al juez Edwin Ordóñez llamándolo “hijo de p...” delante de cámaras. Ni bien cumplió su fecha de sanción, retornó ante Sport Boys y marcó un triplete, pero fue echado del campo por pelearse con el central Christian Ramos. Evitó un castigo similar por 12 compromisos, hasta la ida frente al ‘timao’, cuando se marchó antes de tiempo a las duchas por una brusca falta sobre el lateral Rafael Ramos.

Para La Torre Peña, el habitual convocado a la selección peruana está cercano de adquirir un trastorno de conducta o un patrón, pues ya son repetidas las ocasiones en las que dejó a sus compañeros en situación desfavorable por vehemencia. Lamentó que sus autoridades no tomen cartas en el asunto.

“Voy a hablar de él, pero no voy a hablar de él. Hay jugadores que son borderline, que significa pérdida de la conciencia de dónde estás. Está al borde de una patología. Ese mismo comportamiento lo debe tener en la calle, no es diferente. Cualquier cosa que le sea adverso o diferente a lo que piensa, va a tener esa misma respuesta. Muchos dirigentes o personas vinculadas al fútbol no le toman mucha importancia”.

Alex Valera es el goleador de Universitario con 12 goles, pero también quien sufrió más expulsiones con tres. (Liga 1)

El ensañamiento con Alfonso Barco

Alfonso Barco arribó a tienda ‘estudiantil’ en 2022 desde Universidad San Martín y por pedido expreso del entonces técnico de la ‘U’, Gregorio Pérez. Sin embargo, a pesar de su confeso hinchaje, su relación con la afición no es la mejor y eso se tradujo en pifias en la ‘Noche Crema 2023′ y las recientes amenazas que denunció en su contra. La escalada de cuestionamientos y violencia verbal han provocado que el atleta, en consenso con el comando técnico, decida no ser convocado versus Unión Comercio y Corinthians.

El tener dos apellidos identificados con Universitario, tanto por su padre Álvaro Barco como por su tío José Guillermo Del Solar, debía ser un añadido para su carrera, pero la expectativa desmedida y la animadversión injustificada lo han afectado directamente. Para los especialistas, el distanciamiento entre los citados y los seguidos afectan directamente a ‘Fonchi’.

“No es al jugador al que le tienen la bronca, sino que se la agarran con él porque su padre es Álvaro Barco, que fue dirigente de San Martín y muchas veces se puso en contra de Universitario en reuniones de la Federación. Su madre es hermana de ‘Chemo’ Del Solar, que fue declarada persona no grata, ya que se fue a trabajar a Sporting Cristal. Existen anticuerpos en la hinchada contra ciertos personajes y el joven es simplemente el pretexto para agredir a sus familiares. Como no pueden dañar a ‘Chemo’ ni a Barco, lo hacen con un inocente. Dirigentes, comando técnico y los propios medios debieron salir y lanzar un mensaje para calmar los ánimos. Este es un caso de desplazamiento de la violencia. (...) Ante una situación de violencia extrema tenemos que preservar la vida del jugador y trabajar frente al miedo, frente a lo que es la fobia”, indicó Julio Peche.

De acuerdo con Hugo La Torre, otra buena estrategia para cesar con el hostigamiento a Alfonso Barco es que Fossati Lurrachi o algún canal de información oficial del club presente datos del rendimiento del atleta, argumentando su aporte al colectivo.

“Se deberían mostrar estadísticas positivas que consiguió, como recuperaciones, pases acertados, entre otros, para rebatir a quienes se oponen. (...) Todo el mundo lo ve como un chico bonito, pero ya es un hombre. Tenemos cánones rígidos, no tenemos conductas. La mente no conduce el pensamiento del peruano, lo que guía es el comportamiento, lo primero que me salga, la ‘pachotada’, eso es lo que hago”.

Alfonso Barco no salió en lista en los últimos dos partidos de Universitario por amenazas en su contra. (AP Foto/Martín Mejía)

Universitario y su polémica postura en el caso Sebastián Avellino

El pasado 11 de julio, el preparador físico ‘merengue’, Sebastián Avellino, fue detenido por la Policía brasileña por realizar gestos racistas hacia la hinchada del ‘coringao’ en el estadio Neo Química Arena y se mantuvo recluido en prisión por nueve días hasta que se le otorgó libertad provisional mientras los dos cargos que tiene en su contra continúan en curso.

Pese a la evidencia audiovisual que se hizo pública, ni la administración encabezada por Jean Ferrari ni el ‘Flaco’ Fossati hicieron una crítica a su comportamiento. Incluso el DT ‘charrúa’ respaldó en todo momento al colaborador con el que viene trabajando más de una década. Esta postura fue cuestionada por los expertos y considera que deja un mensaje peligroso a todos los actores ligados a Universitario.

“Cuando no se sabe y no se tiene conocimiento, es preferible mantener reserva hasta saber con exactitud lo que ocurrió. Aparece la imagen y lo que se hace (la comunidad) es criticar a quienes publicaron el video. (...) Que un entrenador no mantenga la calma y plantee que si no se soluciona el problema se siente disconforme de seguir trabajando aquí y que es posible que se vaya, lo que hace es enardecer (al público). Quién nos dice que detrás de ello exista otro móvil como la justificación, el desconocimiento o la victimización”, sentenció Peche.

Avellino Vargas ya se encuentra en Lima y se reincorporó a sus labores. La Torre acepta que el regreso del licenciado en educación física tendrá un efecto positivo en la plantilla, pero que no es dable que luego de los hechos se tome con alegría su vuelta porque actuó de forma incorrecta.

“Metiéndome en la mente del promedio diría que sí, pero si yo fuera dirigente, le daría un castigo o un llamado de atención, porque el racismo está dentro de una actitud de creerse superior. ¿Solo se considera como una falta a los derechos humanos en Brasil? ¿Perú está por encima de eso? (...) ¿Qué va a ser un impacto favorable? Sí, conociendo a la gente nuestra que tiene la cabeza al revés. (...) ¿Cómo es posible que en el mundo se hable de discriminación y acá nos alegramos de que vuelve Avellino y nos sentimos completos? (...) No solo es animalizar a los seres humanos como hizo Avellino, es importante el pensamiento que te hizo cometer eso. Yo puedo decir mono, pero que sea un reflejo de lo que yo pienso, no se puede aceptar”.