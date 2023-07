Rodrigo González reveló que participación de Milett Figueroa en reality de Marcelo Tinelli corre peligro. | Amor y Fuego.

Tras su participación en ‘El Gran Chef Famosos’, el nombre de Milett Figueroa volvió a destacar en la televisión peruana y las redes sociales. Por este motivo, el programa argentino ‘Bailando 2023′, que será conducido por Marcelo Tinelli, decidió invitar a la modelo para que se sume a este nuevo proyecto, que la ayudará a alcanzar la internacionalización.

Te puede interesar: Rodrigo González destaca la participación de Milett Figueroa en reality de baile de Marcelo Tinelli: “Tiene talento”

Asimismo, durante su participación en la conferencia de prensa de ‘La Peor de mis Bodas 3′, la actriz habló sobre este tema de manera breve, indicando que no podía dar detalles al respecto, pero que hasta el momento estaba haciendo lo que más le gustaba, incluyendo el baile.

“Todavía no puedo hablar del sobre ese tema, pero me encantaría y me emociona la posibilidad de ir a Argentina a trabajar. Definitivamente, este ha sido un gran año para mí, un año lleno de oportunidades, sigo haciendo lo que quiero y me gusta. El baile es uno de ellos”, expresó.

Milett Figueroa se refirió a su participación en 'Bailando 2023'. (Instagram)

Sin embargo, la participación de Milett Figueroa en este reality de baile estaría corriendo peligro, así lo reveló Rodrigo González en su programa ‘Amor y Fuego’, donde reveló que el manager de la modelo peruana estaría entorpeciendo las negociaciones, algo que la producción ya estaría evaluando reemplazarla.

Te puede interesar: Milett Figueroa se refirió a su participación en ‘Bailando 2023′, de Marcelo Tinelli: “Es un gran año para mí”

“Nos acaba de llegar una data de primera mano, de los que negocian. El manager estaría entorpeciendo de manera considerable las conversaciones y que podría caerse, tanto así que se están evaluando otros nombres”, indicó.

Además, el popular ‘Peluchín’ le envió un mensaje a la también actriz, sugiriéndole que vaya a hablar con su representante para saber exactamente cuál es la propuesta que le están haciendo llegar. El conductor de televisión le aconsejó que no pierda esta oportunidad, pues más allá de lo monetario, tendrá una visibilidad única.

Milett Figueroa revela las razones por qué sigue soltera. Instagram

De otro lado, Rodrigo González señaló que aunque Marcelo Tinelli no se encuentre en su mejor momento por ahora, eso no quiere decir que haya dejado de tener relevancia en la televisión argentina, pues en cualquier momento puede volver a despegar su carrera y ‘Bailando 2023′ podría ayudar a sus participantes.

Milett Figueroa podría ser reemplazada

Rodrigo González contó que la producción de ‘Bailando 2023′ se encuentra buscando a otra artista peruana para que entre al show de Tinelli, esto al ver que las negociaciones con Milett Figueroa se encuentra estancado.

Te puede interesar: Milett Figueroa revela las razones por qué sigue soltera: “Me estoy tomando un tiempo para el amor”

En ese sentido, el conductor de ‘Amor y Fuego’ lamentó que el programa argentino haya tomado en cuenta a Jamila Dahabreh, una de las populares ‘Chicas Tulum’, pues aquí en el Perú solo es conocida por sus escándalos. Asimismo, resaltó que ella no tiene un talento como el baile o el canto.

Jamila Dahabreh. (Foto: Instagram)

¿Cómo se supo que Milett Figueroa formaría parte de este programa?

La información sobre la participación de Milett Figueroa en ‘Bailando 2023′ nació en el mismo país de Argentina. A través de las redes sociales, el periodista Ángel Brito, conductor de ‘Los Ángeles de la Mañana’, dio a conocer que la influencer fue elegida para ser parte del reality de baile.

“Una chica peruana, influencer, que estuvo en ‘Masterchef’ (‘El Gran Chef’) de allá (Perú), es muy conocida y que se suma a ‘Bailando’. Se llama Milett y es muy bonita”, señaló el comunicador, quien además será uno de los miembros del jurado de este concurso.