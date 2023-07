Quién es Janice, la esposa de Paco Bazán, con la que se casó hace 20 años y ahora le promete castidad

Paco Bazán confesó que se separó de su esposa y prometió volverse casto hasta volver con ella.

Paco Bazán se convirtió en el centro de atención durante los últimos días tras haber confesado que se separó de su esposa. El exfutbolista dio a conocer este detalle de su vida sentimental durante su participación en el programa ‘Erick y Gonzalo’.

Según las confesiones de la figura de ATV, él se encuentra luchando para recuperar su matrimonio, incluso ha señalado que se ha entregado por completo a la castidad, con la intención de no tocar a ninguna otra mujer que no sea la madre de sus hijos.

“Le ofrecí a Dios mi castidad y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio”, dijo.

El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ confesó que ha hecho una promesa a Dios para recuperar a su familia. Youtube: Tribunero Podcast.

¿Quién es la esposa de Paco Bazán?

Debido a que no es una persona pública, no se sabe muchos detalles de la esposa de Paco Bazán. Lo poco que se conoce de ella es que se llama Janice y que conoció al exarquero de Universitario en su juventud.

Fue en el año 1999 que ellos se enamoraron, cuando el exfutbolista formaba parte del club Juan Aurich. Asimismo, en el 2005 decidieron contraer matrimonio y producto de su unión nacieron dos pequeños.

Además, Paco Bazán las veces que ha hablado sobre ella la ha calificado como “íntegra, decente y amorosa”. El deportista también ha dicho que esta mujer es la única en su vida y que no tiene pensado rehacer su vida, pues tiene toda la intención de recuperar su amor.

Paco Bazán se casó en el 2005.

De otro lado, cuando habló sobre su separación, la figura de ATV indicó que ese fue el momento más doloroso de su vida, incluso llegó a pensar en desaparecer, esto debido a que se dio cuenta que había perdido a la madre de sus hijos.

“Yo he sido salvado por Jesús, a mí me encontró una madrugada en donde yo estaba destrozado. Si me das una pistola, yo me disparaba, tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todo sentido. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud que luego fue mi esposa, que me regaló dos hijos maravillosos”, dijo.

¿Por qué Paco Bazán prometió volverse casto?

Paco Bazán indicó que no volvería a tocar a otra mujer hasta no recuperar a su esposa. De inmediato, las especulaciones de la razón de esta promesa no se hicieron esperar. Diferentes usuarios de las redes sociales indicaron que existía la gran posibilidad de que le haya sido infiel a la madre de sus hijos, por lo que ahora se muestra arrepentido ante cámaras.

“Dijo que no iba a tocar otra mujer y que esa era su penitencia hasta restaurar su matrimonio! ¿Restaurar? O sea ¿La ca***? ¿Tocó a otra mujer? ¿Quién sería la otra mujer?”, se lee en una parte del tuit que realizó el influencer ‘Pajita’.

Además, Magaly Medina también se mostró bastante sorprendida por la promesa que hizo Paco Pazán, indicando que trataría de preguntarle a su compañero de canal cuál es el error que cometió que lo llevó a tomar esta decisión.

“Algo ha pasado con nuestro compañero Paco Bazán (…) Es respetable las razones por la que dice que ha optado por la castidad, es porque quiere recuperar a su esposa, a su familia. Y habría que preguntarle qué es lo que hizo que ahora se siente tan culpable y arrepentido, que dice que va a esperar la vuelta de su esposa de rodillas y con fe”, comentó la ‘Urraca’.