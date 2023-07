Preparador de Universitario fue liberado y continuará proceso por racismo fuera de prisión, según prensa brasileña

Sebastán Avellino continuará proceso en su contra en libertad. (Universitario)

Ocho días después de que la justicia brasileña dictara prisión preventiva en su contra, el preparador físico de Universitario de Deportes, Sebastián Avellino, salió de la cárcel y continuará en libertad el proceso iniciado por racismo, de acuerdo con lo informado por medios ‘garotos’ como UOL y Globo.

El profesional uruguayo, que se encontraba detenido desde la noche del martes 11 de julio, misma fecha del partido de ida contra Corinthians por Copa Sudamericana 2023, dejó el centro penitenciario en el que se encontraba recluido y podrá retornar al Perú si es que así lo dispone.

De acuerdo con la información compartida desde Brasil, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo aceptó la denuncia ofrecida por la Fiscalía y Avellino Vargas se convirtió en imputado, pero el juez a cargo, Antonio María Patiño Zorz, decidió que responda a las acusaciones en libertad. El ‘charrúa’ puede retomar sus labores sin impedimento alguno.

El también licenciado en educación física tiene hasta cinco días para comparecer en la oficina de registro y entregar información de contacto actualizada, tanto suya como de sus superiores en Universitario de Deportes, entre los que figura el administrador Jean Ferrari. Puede asistir a los actos procesales tanto de manera presencial como a distancia.

UOL hizo público un extracto de la resolución de la autoridad que dejó en libertad a Sebastián Avellino, indicando que su presencia en las calles no representa un peligro para la ciudadanía. “Tal circunstancia, cabe advertir nuevamente, no elimina la carga vil y desproporcionada del hecho imputada, pero no emana de tal episodio que el imputado, al ser puesto en libertad provisional, represente un peligro para la sociedad o que ponga en riesgo el orden público”, reza parte de la disposición.

Cabe recordar que, previamente, la defensa del trabajador ‘merengue’ presentó un habeas corpus para conseguir que sea excarcelado, lo cual fue rechazado. Fue el juez Roberto Porto, de la cuarta Sala Penal de Justicia de Sao Paulo, quien denegó la medida cautelar. Exactamente, una semana después, el compañero por más de una década del estratega Jorge Fossati, dejó la prisión.

En caso ocurra un incumplimiento en las disposiciones brindadas por el ente estatal, se podrá ordenar una nueva prisión preventiva contra el preparador físico.

Universitario: Captura del medio globo esporte de Brasil sobre liberación de preparador Sebastián Avellino

UOL con la información del preparador físico de Universitario, Sebastián Avellino.

¿Por qué fue detenido Sebastián Avellino?

Sebastián Avellino fue detenido por la Policía brasileña una vez finalizado la contienda correspondiente a la ida de los play off de Copa Sudamericana entre los ‘estudiantiles’ y el ‘timao’, ya que fue acusado de realizar gestos discriminatorios a la hinchada del Corinthians, presentes en el estadio Neo Química Arena. Dos días después se hizo público un video en el que se observa al acusado realizando movimientos racistas con los brazos.

Debido a este accionar se enfrenta a dos delitos tipificados por la justicia de Brasil. El primero es practicar o incitar a la discriminación o prejuicio por motivos de color, raza o etnia, con la agravante que haya acontecido en un evento deportivo, lo que implica una pena de hasta cinco años de prisión. El segundo es por promover disturbios o incitar a la violencia, con una posible sentencia de hasta dos años, este último incluida en la nueva Ley General del Deporte.

Sebastián Avellino fue acusado de haber realizado gestos racistas contra los hinchas del equipo brasileño finalizado el encuentro por los playoffs de la Copa Sudamericana 2023.

El momento en que Fossati se enteró de la liberación de Avellino

Mientras el plantel principal de Universitario de Deportes realizaba su entrenamiento diurno en el estadio Monumental de Ate de cara al clásico del fútbol peruano frente a Alianza Lima, se decretaba la liberación de Sebastián Avellino. El DT ‘crema’ Jorge Fossati se enteró de la noticia por medio de una llamada telefónica de Jean Ferrari, la cual recibió en compañía del gerente deportivo, Manuel Barreto.