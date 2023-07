El youtuber IOA aclara los motivos por los que realiza su Miji Pollada y se defiende de críticas.

Youtuber peruano, Ioa Patsias explica que va a hacer con el dinero de su Mijipollada. Tiktok.

Ioanis Patsias más conocido como IOA se hizo conocido internacionalmente por realizar un show idéntico al concierto del Motomami Tour de Rosalía en el anfiteatro del Parque de la Exposición en el Cercado de Lima el pasado viernes 3 de marzo.

Sin embargo, el coreógrafo Metznoun Giasar, creador de los bailes de la cantante española, envío una carta notarial al peruano por lucrar con su trabajo sin considerar los créditos correspondientes a su trabajo.

Para poder cumplir este sueño personal, IOA tuvo que invertir cerca de 500 mil soles gastando los ahorros de su vida y pidiendo prestamos al banco, por lo que ahora arrastra una deuda de 280 mil soles que debe cancelar.

“Se estimó un monto y terminó siendo mucho más que eso. Para que tengas una idea, el presupuesto final que se tenía aprobado era 220 mil y terminó costando 480 mil.”, contó en una entrevista para Trome.

Por ese motivo, IOA realizará, este sábado 22 de julio, la Miji Pollada en el Centro Cultural Deportivo de Lima en Chorrillos. No obstante, varios seguidores han criticado el precio de la pollada, pues aseguran que es muy costoso en comparación al costo de una pollada común en nuestro país.

“Me caes muy bien IOA, pero qué cachetada para aquellas personas que hacen polladas a 15 soles y tiene que lucharla para venderla, Qué caro tu pollada de verdad”, “No es heat, pero que seas conocido y la gente te quiera no significa que vas a agarrar de tontos a las persona”, “Con ese dinero me voy al festival del Callao”, escribieron algunos.

Por otro lado, a pocos días del evento, el youtuber peruano se realizó una rinoplastia y muchos de los seguidores han relacionado las ganancias de la Miji Pollada para cubrir su operación estética. “Ahorita recupera su plata con la pollada, negocio redondo”, “Yo justificando que me hice la rino por salud y no por vanidad”, fueron algunos de los comentarios.

El youtuber IOA aclara los motivos por los que realiza su Miji Pollada y se defiende de críticas.

IOA explica las razones para hacer su Miji Pollada

Ante ello, IOA salió a explicar mediante un video en su cuenta oficial de TikTok que el motivo por el que está realizando esta actividad es para recuperar liquidez, debido a que la realización de la réplica del concierto Motomami de Rosalía le significó un gasto de 280 mil soles.

El youtuber peruano aclaró que la Miji Pollada tiene como finalidad recaudar fondos para pagar parte de la deuda que tiene luego de realizar el primer Miji Show. La segunda fecha no le generó ni ganancias ni perdidas.

“La Miji Pollada es creada para pagar toda la deuda y todo el problema que se generó al hacer el ‘Miji Show’, sin bien hacerlo nos dio mucha felicidad, convertirme en Rosalía fue una de las mejores experiencias de mi vida, pero sí nos generó muchos gastos y muchas deudas que tenemos que pagar”, explicó al inicio.

Además, IOA contó que al no poder tener solvencia económica no puede grabar otros videos para su cuenta de Youtube con la calidad que están acostumbrados sus seguidores. “Es por eso que no podemos subir otros videos en Youtube. Es como cualquier pollada es para recaudar fondos para renacer...”, explicó en dicho video.

Asimismo, dijo que la Miji Pollada es una propuesta super diferente, interesante y emocionante que no solo sus fanáticos podrán disfrutar de un rico almuerzo, sino también apoyarán a que pueda seguir grabando grandes videos. “Nosotros nos levantamos del hoyo del que nos metimos y los asistentes disfrutan y bailan sin igual”, explicó.

IOA realiza pollada.

¿Cuánto está las entradas para ir a la Miji Pollada?

La zona Mijirritos que comprende una porción de pollada y una bebida: S/. 80. Para la zona Sugar Mijirritos que ofrece una porción de pollada, una bebida y entrada exclusiva a la Zona Sugars: S/. 120.