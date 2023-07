Alfredo Benavides recuerda la muerte de Christian y de su madre: “Mi mamá siempre quiso irse con su hijo”

Alfredo Benavides abrió su corazón y recordó la muerte de su hermano Christian Benavides, actor cómico, cantante y productor televisivo que falleció a los 36 años por un cáncer al estómago. El artista cuenta que su ser querido era el alma de su trabajo y de su familia. Es por ello que siente que cuando murió, se llevó la mitad de la vida de Jorge Benavides y de su madre.

“Christian era el alma del programa, si a mí me consideran gracioso o que caigo bien, Christian era querido. Él tenía 63 ahijados y a todos les llevaba sorpresa. Christian ha sido todo, Jorge perdió la mitad de su vida (con la muerte de Christian). Creo que eso lo marcó bastante. A mí no tanto porque quiero pensar que pasa a otro plano y ahora va a estar mejor”, indicó Arturo Benavides, quien resaltó que ha sentido a su hermano muchas veces.

Se alegró por la muerte de su madre

El integrante de ‘JB en ATV’ indicó que lo mismo pensó de su madre cuando falleció en abril del 2023. Cabe recordar que doña Cecilia Gastello sufría de Alzheimer, enfermedad que la fue consumiendo poco a poco. Para Alfredo, su fallecimiento fue lo mejor que pudo pasar, pues ya no sufría y se reencontró con su engreído, Christian.

“Hace poco falleció mi mamá, y mi gran anhelo, sé que va a sonar feo. Ver a mi mamá postrada, sin hablar, sin nada, a mí me generaba el sentir que mi mamá esté con mi hermano. Cuando Christian muere, yo sentí que mi mamá murió con él. Yo siempre pensé dentro de mí, que mi mamá siempre quiso irse con su hijo. Se fue degradando por su enfermedad, yo sentía que ella tenía apuro de irse”, señaló el comediante.

Benavides detalló la relación que tenía su madre con su hermano Christian, quien “mataba y moría por ella”.

“Cuando mi mamá muere, yo no me entristecí, yo me alegré. Dije: ‘por fin mamá, ya estás con tu engreído’. Porque es lo que yo pienso, yo quería que mi mamá esté con mi hermano. A mí no me descuadró mi vida (su muerte), a mí me la alegró, porque yo sabía que si mi mamá hubiera estado consciente y le decía: ‘señora, usted se va a tomar esta pastilla y mi mañana va a estar con su hijo, mi mamá se la tomaba’. Christian era su vida”, dijo el artista en el programa de YouTube, ‘Café con la Chevez’.

Durante la conversación también señaló que muchos podrán criticarlo, pero él se preocupa por disfrutar su vida, pues cuando uno fallece no se lleva a la tumba lo material.