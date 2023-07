Dina Boluarte: “No entendemos por qué atizan sus banderas de guerra, queriendo tomar desde Lima todo el país”

Dina Boluarte a manifestantes: “No entendemos por qué atizan sus banderas de guerra" | TV Perú

La presidenta Dina Boluarte aseguró que en la denominada tercera Toma de Lima un sector que saldrá a protestar pretende “atizar sus banderas de guerra” y busca “tomar desde el centro todo el país”.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que las demandas de Asamblea Constituyente, cierre del Congreso y liberación de Pedro Castillo no es competencia del Ejecutivo. La jefa de Estado no mencionó el reclamo de una parte de la ciudadanía que exige su renuncia.

“Entonces, ahora no entendemos porque nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima, desde voces desde el Vraem, queriendo tomar desde el Centro todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al estado de derecho, a la institucionalidad. Y nosotros, como gobierno democrático, no lo vamos a permitir ni aceptar”, señaló.

“Como Gobierno tenemos que velar por todos los peruanos y todas las peruanas que no quieren esta situación de violencia. Al contrario, pide que nos reactivemos económicamente, piden más obras los alcaldes, los gobernadores. (...) Llamo a la reflexión a todos los ciudadanos, inclusive a los que marchan, háganlo pacíficamente, pero lleven una agenda social. Porque la agenda política, ustedes saben, el Ejecutivo no está en capacidad de resolver”, agregó la mandataria.

En ese sentido, Boluarte invocó el diálogo y el respeto: “Cuando gritamos no nos escuchamos, pero cuando conversamos, sí nos oímos. De eso oír, llegamos a acuerdos pacíficos valederos y duraderos en el tiempo”. Por ello, invitó a los líderes de las manifestaciones a fin de llegar a una agenda social.

“Respetaremos nosotros las marchas de protesta pacíficas, pero también les decimos que actos de violencia no se van a permitir. Aquí quiero hacer un llamado a la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, a que estén acompañando durante la marcha para que podamos garantizar que estas sean pacíficas, que no violenten el derecho ajeno. No podemos permitir que se agreda a nuestra Policía Nacional”, añadió.

Boluarte: Las protestas han generado caos y crisis

La presidenta Dina Boluarte recordó que la Constitución ampara el derecho a las marchas pacíficas y asegura que su gestión lo ha respetado “dentro del marco constitucional y de los derechos humanos”.

“Las protestas violentas de diciembre, enero y febrero han generado caos y crisis. Con una demanda política no entendida por la mayoría de peruanas y peruanos. Esa agenda política”, dijo.

A lo largo de su discurso, Boluarte Zegarra no hizo mención de los miles de heridos y decenas de muertes producto de la represión de la Policía y las Fuerza Armadas.