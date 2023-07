Así operaba la temible Caraqueña, la “tiktoker” venezolana que esclavizaba sexualmente a sus compatriotas

La Caraqueña era cabecilla de la explotación sexual en Lima

Para las trabajadoras sexuales del Cercado de Lima, probablemente el nombre de Faridy Lusimar Zea Hernández no se les hace familiar ni les causa ningún tipo de reacción. Sin embargo, si escuchan el alias de la Caraqueña la situación cambia y enseguida sienten cómo el terror recorre sus jóvenes y curvilíneos cuerpos, con los que atraen a diario a numerosos clientes hasta las inmediaciones de la Plaza Dos de Mayo y el cruce de las avenidas Alfondo Ugarte con Venezuela.

Panorama reveló que esta joven venezolana, de cara angelical y exhuberante figura, sería una de las cabecillas de los desalmados Hijos de Dios, una sanguinaria facción del Tren de Aragua, que se encargaba de esclavizar sexualmente a decenas de mujeres extranjeras, en su mayoría de su misma nacionalidad y colombianas, sin importarle si aún eran menores de edad.

En las redes sociales, la Caraqueña se mostraba como una experta “tiktoker” que despertaba el interés de cada vez más cibernautas con sus sensuales bailes al ritmo de reguetón. Tenía un gusto particular por los selfies y grabarse coreando las canciones de moda. Adicta a los selfies y sobre todo a subir contenido al TikTok. Pero su verdadera personalidad salía a relucir cuando no estaba detrás de la cámara de su celular.

Faridy Lusimar Zea Hernández, alias la Caraqueña, es una peligrosa delincuente venezolana que es cabecilla de una banda denominada los Hijos de Dios. (Captura Panorama)

“Escúchame a la 1:20 te va a pasar a buscar las del chongo (prostíbulo) y luego que retires de las del chongo ve a buscar a las de las plazas (zona tomada por una banda criminal)”. Este es el fragmento de un comprometedor audio difundido por el dominical que la involucra directamente con la extorsión a trabajadoras sexuales.

Tenía una “nóminas de chicas”

Para la policía peruana, alias la Caraqueña y su nuevo novio manejarían la trata de personas y cobro de cupo a las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales en las calles de Lima y otros rincones. Según el citado medio, esta peligrosa venezolana tenía en su “nómina de chicas” a menores de edad.

“La retirada de uñas, el corte de cabello, los golpes, los impactos de bala en las extremidades, hemos visto muchas cosas desgarradoras”, dijo el coronel PNP Juan Montufar Lezama, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas, a Panorama, sobre el daño que podía causar Faridy Zea a la que osaba desobedecerla.

Según la policía, la Caraqueña explotaba sexualmente a decenas de mujeres, incluidas menores de edad, en sus plaza del Cercado de Lima.

Las investigaciones policiales determinaron que la Caraqueña llevaba un registro en su celular de los cupos que recibía de las trabajadoras sexuales. Se le halló capturas del aplicativo Yape por 50, 100 y 150 soles.

En otra parte del revelado audio, a ella se le oye decir: “Jossimar te va a entregar el dinero de Andrea. Él de ella y él de la China para que, por favor, vayan para allá...”.

“Faridy Zea Hernández es la encargada del control y el monitoreo, la administración, si se podría decir”, remarcó el coronel Montufar.

Se daba la gran vida

Con las jugosas ganancias de la extorsión a sus compatriotas, esta venezolana de 26 años se daba la gran vida. Gastaba en celulares de la marca Apple, costosas zapatillas, ropas de las mejores marcas y viajes de ensueño de los que presumía por TikTok.

Gracias a sus delitos, la Caraqueña logró amasar una gran fortuna que gastaba en costosos celulares, zapatillas y ropas de las mejores marcas. (Captura de Panorama)

En su iPhone 14 Pro, la policía peruana le encontró un grupo de Whatsapp con varios miembros, todas mujeres, al que nombró “Perfumes”. A través de este chat la Caraqueña las controlaba y hasta multaba por dejar la plaza que les asignaba.

“La que se me pierda de la plaza le voy a meter su sobre multa de dos mil soles, la que no conteste las llamadas (igual). Tomen sus medidas no quiero después lloradera. Están advertidas”, se lee en uno de sus mensajes en el grupo de WhatsApp.

En “Perfumes”, además, les daba órdenes a las mujeres que eran explotadas sexualmente para que se formen de tal o cual manera, a fin de atraer a más clientes. También les exigía que solo usen el celular para reportarse y no estar perdiendo el tiempo.