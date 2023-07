Mauricio Fernandini sostiene en carta que no tenía planeado huir del país

Desde la Prefectura donde permanece detenido preliminarmente, el periodista Mauricio Fernandini escribió una carta en la que brinda detalles sobre el día previo a que se emita una orden de captura en su contra en la investigación que se le sigue junto a la empresaria Sada Goray por los sobornos al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo.

En la misiva difundida por Punto Final el último domingo, Fernandini asegura que se encontraba cerca a la Embajada de Estados Unidos en Perú cuando fue detenido ya que había acudido a dicha oficina para tramitar una nueva visa.

“A mi comadre le cuento que perdí el pasaporte con mi visa, que tenía una cita en la Embajada de Estados Unidos a las 9 am del viernes 7 de julio. En el último almuerzo familiar evaluábamos la posibilidad de ir a saludar a mi hermana por sus 60 años, los cumpliría el próximo 2 de diciembre, siempre y cuando el proceso me lo permita. Yo no tengo un impedimento de salida. ¿Por qué un trámite regular de ‘recuperar’ mi visa la Fiscalía lo interpreta como un intento de fuga?”, se lee en el escrito.

En este punto, el hombre de prensa alega que “los próximos años de mi vida están diseñados para vivir, trabajar y permanecer en Perú”. Menciona que se encuentra grabando un programa llamado “La ruta del maíz en el Perú”, que ha empezado su proyecto de tesis para obtener la maestría en Antropología Visual y que enseñará clases de marinera.

“¿Cómo convencer a la Fiscalía que nunca se me ha ocurrido huir? Estoy asumiendo todo desde el pasado 19 de diciembre de 2022. Ofrecí la información que tenía, he ido todas las veces que se me ha convocado y también cuando no se me ha convocado he ido voluntariamente”, agrega.

Carta de Mauricio Fernandini

Al tener conocimiento sobre la gran posibilidad de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva contra su persona, Mauricio Fernandini argumentó que tiene “domicilio conocido, estoy ocupado y estoy licenciado”. Ello con el objetivo de demostrar que sus arraigos son de calidad.

Finalmente, el conductor del recordado programa 20 lucas indica que “a lo largo de su carrera” nunca ha gestionado intereses y reconoce que en esta trama de corrupción ha incurrido en “una falta grave al ejercicio de mi profesión”. “Y, como corresponde, fui a la Fiscalía de aquel entonces”, dijo.

Según su confesión sincera, Mauricio Fernandini admitió que contactó al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, a pedido de su prima Pilar Tijero, quien buscaba contactos en dicha cartera por requerimiento de Sada Goray. Es así que el periodista conoce a Salatiel Marrufo.

Entablaría un encuentro con Marrufo y, posteriormente, coordinaría una reunión junto a Tijero Martino y Goray Chong en su departamento en San Isidro, espacio que alquilaría por una suma de 10 mil soles.

Mauricio Fernandini podría ser ingresado a un penal

Este lunes, a hora de que venza el plazo de la detención preliminar, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder formalizó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Mauricio Fernandini y Sada Goray. A ambos se les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada, en calidad de cómplices.