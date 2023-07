Prohibirían el uso de celulares en colegios para prevenir el ciberbullying: la propuesta que no resuelve el problema y frena la educación

La regulación no es aplicable a estudiantes que requieran atención especial como consecuencia de padecer alguna enfermedad o discapacidad que justifique el uso de algún dispositivo electrónico.

Antes, durante y después de la pandemia del coronavirus, la tecnología tuvo mucha incidencia en la educación básica regular. Sin embargo, todavía existen posturas antagónicas en torno a si es pertinente su uso en los colegios nacionales y privados del Perú.

Te puede interesar: ¿El bullying puede enfermar?: señales de alerta para padres y docentes

Bajo esta cuestión, es pertinente indicar que los estudiantes de distintos grupos etarios no necesariamente han utilizado teléfonos inteligentes para hacer sus tareas académicas. La casuística da cuenta de su uso inadecuado afectó a los niños y adolescentes, en el sentido de que han sido víctimas de acoso escolar o ciberbullying.

Ante esta problemática, un proyecto de ley se erige como una alternativa de solución para contrarrestar el acoso escolar. Así se indica en el proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), quien presentó esta iniciativa legislativa, cuyo rótulo es “Ley que prohíbe el uso de celulares en instituciones de educación básica escolar pública y privada durante el dictado de clases”.

Te puede interesar: Cómo es la situación actual de las leyes contra el bullying en América Latina

La prohibición del uso de celulares en los colegios nacionales y privados del Perú vuelve a estar en el ojo público luego de cuatro años. Recordemos que en noviembre de 2018, el congresista de Frente Amplio, Rogelio Tucto, presentó el proyecto de ley N° 3679, el cual prohibía el uso de estos aparatos a los educandos de primaria y secundaria.

Tanto el director como la psicóloga están en desacuerdo con la prohibición de celulares en los colegios.

Ahora bien, tanto el proyecto de ley de Jáuregui de Aguayo como el de Tucto coinciden en varios puntos. Por ejemplo, buscan reducir la exposición excesiva de estudiantes a internet, luchar contra el ciberbullying en los colegios, fomentar la mejora de la atención y rendimiento escolar, entre otros.

Si bien las consignas de ambas iniciativas legislativas ostentan objetivos loables, es preciso abordar el problema del ciberbullying el déficit del rendimiento escolar desde un enfoque piscológico y educativo. Es por ello que Infobae Perú conversó con profesionales para conocer su diagnóstico y propuesta de solución ante la problemática que volvió a estar en el ojo público con la presentación del proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares durante el dictado de clases en los colegios.

Te puede interesar: Un colegio privado deberá indemnizar a una alumna que sufrió bullying con una cifra millonaria

“Creo que una ‘educación de prohibición’ es sumamente nociva por la visión segmentada y parcializada que fomenta, y que no ayuda al desarrollo del estudiante. Por otro lado, transmite la idea de que las herramientas tecnológicas son grandes enemigas de la educación, cuando en realidad todo aparato tecnológico y recurso educativo es un medio de ayuda, si es bien utilizado, que puede aportar grandes beneficios a los procesos de aprendizaje”, sostuvo Hernán Ocampo, exdirector del colegio Albert Einstein y actual director fundador de la Escuela Pedagógica de Lima, a Infobae Perú.

Por su parte, la psicóloga Graciela Ruiz, especialista en temas educativos, sostuvo que la propuesta del congresista no soluciona el problema de raíz, pues nada garantiza que el estudiante no haga un uso responsable del celular en otros contextos. En ese sentido, el trabajo articulado entre los padres, profesores y tutores es vital para prevenir y contrarrestar el ciberbullying.

“Considero que, para poder reducir los niveles de acoso escolar, se debe trabajar en conjunto con el colegio, padres y psicólogos para establecer normas de convivencia que no solo se cumplan en el colegio, sino que también se repliquen en casa. Asimismo, brindar herramientas de gestión emocional y comunicación asertiva con el fin de que los chicos gestionen adecuadamente sus emociones y encuentren formas más saludables de expresar lo que sienten o piensan”, indicó a Infobae Perú.

La prohibición del uso de celulares en los colegios nacionales y privados del Perú vuelve a estar en el ojo público luego de cuatro años.

Tanto el director como la psicóloga están en desacuerdo con la prohibición de celulares en los colegios, dado que consideran que existen otras alternativas de solución a la problemática que aqueja a miles de familias en el Perú.

“El argumento que sostiene mi postura gira en torno a que la escuela es el lugar donde más tiempo pasan los estudiantes durante el día después del hogar, por lo que la escuela se convierte en el espacio más adecuado de formación y desarrollo para los estudiantes. Por otro lado, ya existe una cultura de prohibición y de restricciones severas en el uso de dispositivos tecnológicos en el hogar por parte de los padres de familia en los niños y adolescentes. Por ello, si no les enseñamos a usar en la escuela estos recursos de manera adecuada, ¿dónde más lo aprenderán?”, aseveró el director.

Precisamente, en las instituciones educativas no solo se debe impartir clases de Comunicación, Matemática, Historia, entre otros. En los últimos años, la inteligencia emocional ha ganado terreno en varios escenarios de la vida. Por ejemplo, en los colegios particulares, hay psicólogos que dan clases a los estudiantes en temas de desarrollo personal, autoconocimiento, autoestima, comunicación asertiva, entre otros.

“El prohibir el uso de celulares en el colegio no va a reducir el ciberbullying. Con ello se va a controlar que no usen el aparato móvil dentro del colegio para crear contenido de burla, pero no podrán controlar el hecho que lo usen en otros contextos sociales para burlarse de sus compañeros (…). Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños cómo gestionar sus emociones y expresarlas de una manera que no dañe la integridad de otra persona, no vamos a poder eliminar este problema”, manifestó la especialista.

Es importante que los padres se comuniquen constantemente con los profesores y tutores para prevenir casos de ciberbullying.

La propuesta de la psicóloga o necesariamente se puede aplicar en los todos los hogares, ya que la casuística da cuenta de que algunos escolares provienen de familias disfuncionales y, en el peor de los casos, son víctimas de agresión psicológica.

Ante ello, el director Ocampo Moreno da otras alternativas de solución para erradicar el acoso escolar:

Promover de manera más articulada la capacitación de los directores y docentes de las escuelas en herramientas que les ayuden a atender los casos de violencia.

Concientizar la necesidad del acompañamiento y soporte psicopedagógico para los estudiantes y familias.

Mejorar los canales y medios de comunicación con las familias para involucrarlas de manera más activa en el proceso educativo de sus hijos.

Si bien existe una normativa que plantea los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes (DS Nº 004-2018-MINEDU), el director sugirió algunos pasos a seguir cuando se reporte un caso de acoso escolar.

“Algunas ideas de actuación para un director de colegio ante un caso de ciberbullying, complementarias a los lineamientos dados por el Minedu, son: proporcionar un entorno seguro y acogedor para todos los estudiantes, especialmente para la víctima; la comunicación con la familia, tanto del estudiante agredido como del estudiante agresor, es un elemento clave; realizar las investigaciones internas con absoluta reserva del caso que favorezca a recopilar la información necesaria; el acompañamiento psicopedagógico, entre otras”, señaló.

Respecto a las causas del ciberbullying, la psicóloga Ruiz del Castillo indicó que son muchas; sin embargo, destacó una. “La búsqueda de la superioridad como el sentir el afecto y reconocimiento que uno mismo no recibe o no se tiene”, aseveró.

Una de las causas del acoso escolar es la búsqueda de la superioridad como el sentir el afecto y reconocimiento que uno mismo no recibe o no se tiene.

¿A quiénes no se les prohibiría el uso de celulares en los colegios?

La regulación no es aplicable a estudiantes que requieran atención especial como consecuencia de padecer alguna enfermedad o discapacidad que justifique el uso de algún dispositivo electrónico.

Es menester indicar que su uso estará limitado a tareas académicas. Las instituciones educativas podrán permitir ello.

Finalmente, en el documento de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) se indica que “las autoridades de las instituciones educativas públicas y privadas tomarán las medidas correctivas para estudiantes que incumplan lo dispuesto en la presente ley, tomando en cuenta criterios de gradualidad, reiteración y proporcionalidad”.