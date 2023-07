Stefano Bermellón en el ‘Mister Supranational 2023′: desfile en traje de baño y presentación del modelo peruano

Presentación de Stefano Bermellón en el Mister Supranational 2023. (Youtube/Awesomethony)

Este sábado 15 de julio se llevó a cabo el ‘Mister Supranational 2023’. Stefano Bermellón fue el representante peruano en esta competencia de belleza masculina. Pese a que tuvo una buena presentación, lamentablemente el modelo no llegó a pasar a la siguiente etapa.

Él hizo su presentación en el escenario de este evento portando la bandera peruana, además de llevar un look bastante casual. Además, su presencia fue aplaudida por el público presente, lo que hacía suponer que era uno de los favoritos en esta competencia.

En otro momento, al igual que todos los participantes, Stefano Bermellón apareció en traje de baño para sorprender a todos los presentes. Posteriormente, el jurado debía de elegir a los participantes que iban a pasar a la siguiente ronda.

Desafortunadamente, el modelo peruano no convenció al jurado, aunque tuvo el apoyo del público, pues no fue elegido dentro del top 24 del ‘Mister Supranational 2023′, por lo que evidentemente perdió toda oportunidad de llevarse algún tipo de premio.

¿Quién es Stefano Bermellón?

Stefano Bermellón es un joven de 26 años que ha destacado en el mundo del arte en los últimos años. Él es egresado de la carrera de Artes Visuales en la Escuela Superior de Arte Corriente Alterna. Además, llevó cursos libres en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes.

Durante su época de artista plástico presentó diferentes exposiciones visuales. La primera que realizó la tituló “Innuendo” en 2016 y la calificó como ruidosa, “basada en el mundo de la noche, el desenfreno social, el mundo oscuro de la perdición”.

Adicional a ello se le suma “Pigmalión” en 2019, seguida de “Glamour” en 2020, e “Íconos” y “Colors”, ambas en 2021. Cabe mencionar que en sus tiempos libres dicta talleres de pintura y arte.

Stefano Bermellón representa al Perú en certamen de belleza internacional.

Un lado poco conocido de Stefano Bermellón es su amor por la música. En 2017 se unió como segunda guitarra a la banda de pop rock Ultra, conformada por los hermanos David y Úrsula Acuña Sanguinetti (guitarra y bajo), Iván Mindreau (batería) y Claudia Alarco (voz).

Además de ser modelo profesional, el ‘Mister Supranational Perú 2023′ también intentó ingresar al mundo de la actuación, teniendo un papel extra en la serie “Los Vílchez” (2021) y protagonizó los videoclips “Vagoman” de Los Panchos Pistolas y “Me cansé de ti” de Lita Pezo.

Polémica en su designación como ‘Mister Perú Supranational’

Stefano Bermellón fue designado como ‘Mister Supranational Perú 2023′ en el programa ‘Mande quien mande’. Su elección causó polémica en las redes sociales, pues los usuarios no se encontraban de acuerdo con la decisión de Jessica Newton, asegurando que había mejores prospectos.

“Coincido que era mejorar, no retroceder”, “Ya fuimos, habiendo tantos y sin ofender a nadie”, “Este año no hay top”, “Es alto y carismáticos, creo que deben apostar por un cambio de look antes de enviarlo. Ojalá sepa inglés fluido”, fueron algunos de los comentarios.

En ese mismo programa, la organizadora del Miss Perú anunció que Valeria Flórez representaría al Perú en el ‘Miss Supranational 2023′, decisión que sí fue aplaudida por los seguidores de los concursos de belleza; sin embargo, las críticas contra el joven Stefano Bermellón siguieron hasta el último momento, aunque también hubo comentarios de respaldo.