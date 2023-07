La vez que Gisela Valcárcel apareció en ‘Betty, la fea’, a propósito del regreso de la serie

La aparición de Gisela Valcárcel en 'Yo Soy Betty La Fea'| Canal RCN

El regreso de ‘Betty, la fea’ ha emocionado a muchos. Los fieles seguidores no han dudado en expresar su alegría a través de las redes sociales después de darse a conocer que el éxito internacional volverá por la ventana de Prime Video, en el 2024.

De esta manera, muchos volverán a suspirar y sorprenderse con la historia de amor entre Beatriz Pínzón y Don Armando Mendoza.

A propósito de este regreso, te hacemos recordar la vez que Gisela Valcárcel apareció en una escena de ‘Betty, la fea’. La peruana fue invitada a participar por ser considerada como una presentadora de fama internacional.

En los años 90′s, la conductora de TV hizo un cameo y aconsejó a Betty para que se empodere.

Gisela Valcárcel y su aparición en 'Betty, la fea'.

¿Cómo es la escena de Gisela Valcárcel en ‘Betty, la fea’?

En un capítulo de ‘Betty, la fea’ vemos uno de los acostumbrados desfiles de EcoModa, donde importantes figuras de la televisión y de la moda se hacen presente. Entre ellas se ve a Gisela Valcárcel, invitada especial del diseñador Hugo Lombardi.

Después de ver cómo Patricia Fernández (Lorna Paz) critica a Betty por su forma de vestir, la rubia decide enfocarse en ella, dejando de lado a la amiga de Marcela . Aquí ambas tienen una conversación bastante sincera, donde se refieren a la belleza y el aspecto personal.

Betty le dice que ella no se preocupa por la ropa, ya que está dedicada a las finanzas. Es ahí donde Gisela Valcárcel se anima a darle un consejo.

“Imagínate Betty, al inicio de mi carrera pasaba por los mismos problemas con la ropa. El primer casting que me llamaron, fui disfrazada con vestido rojo, zapatos rojos y al final me di cuenta de que esa no era yo, que trataba de ser otra persona. Me saqué los zapatos frente a los directivos y ellos dijeron que si podía hacer eso, podía conducir un programa de televisión”, se le escucha decir.

Betty le responde que con el paso del tiempo y su experiencia en TV, era importante mostrar su belleza interior, logrando una respuesta reflexiva de Gisela.

“Lo principal no es lo que uno vista, ni lo que te pongas, ni lo que tengas encima, lo principal es lo que lleva dentro, quien está detrás debajo de esa ropa Betty. Uno tiene que ir por la vida iluminando, ser luz”, dijo.

Después de esta charla, aparece Nicolás. Es así como termina la actuación de Gisela Valcárcel en la serie colombiana, que fue estrenada en el 1999.

‘Betty, la fea’ regresa en el 2024

A través de un comunicado, la propia plataforma Prime Video anunció el regreso de la serie protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

“La serie es de Estudios RCN para Prime Video, que nos hace sentir muy orgullosos, no solo porque será en uno de los escenarios más importantes del mundo, sino también porque esta apuesta es la evolución de la telenovela más exitosa de Latinoamérica para distribución y un mercado digital”, se puede leer.

Además, en su cuenta de Twitter confirmaron la noticia y dieron más detalles. “Esto no es un #TBT, es la confirmación: 20 años después, regresa #BettyLaFea ... Próximamente por #PrimeVideoLAT”, se lee en el post.

Aquí podemos ver un clip promocional donde aparecen los actores Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, protagonistas de la telenovela. Ambos se reencuentran en los camerinos.

“La risa que todos quieren volver a escuchar”, se le escucha decir al actor. “Próximamente en las pantallas de Prime Video”, responde su compañera.