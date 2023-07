Paolo Guerrero confesó su deseo de jugar con Lionel Messi: “Me imagino, lo hace todo tan fácil”

Paolo Guerrero habló de su deseo de jugar con Lionel Messi. (Sí va a salir)

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y muchos deportistas sueñan con compartir vestuario con él. A esa enumerable lista se sumó el delantero peruano Paolo Guerrero, que en la actualidad se encuentra sin club tras su salida de Racing por falta de minutos.

El ‘Depredador’ sostuvo una divertida entrevista con el programa ‘Sí, va a salir’ en el estadio Presidente Perón, más conocido como El Cilindro, y confesó su deseo de ser compañero de la ‘Pulga’ al ser consultado con qué futbolista quisiera coincidir en un futuro.

“Me gustaría jugar con Lionel”, fue su contundente respuesta. “Creo que lo hace todo fácil, te ayuda, te pone pase de gol, no sé, me gustaría”, argumentó el atacante de 40 años.

“Imagínate en Miami Paolo”, exclamó el entrevistador. Inmediatamente, al capitán de la ‘bicolor’ se le dibujó una enorme sonrisa tras escuchar esas palabras. “Sí, me imagino, lo hace todo tan fácil, sobre todo que yo soy ‘nueve’, me gusta hacer jugadas de combinación y estar pendiente de lo que hace mi compañero que viene de atrás”, añadió.

“Sería lindo”, concluyó Paolo Guerrero sobre la posibilidad de jugar al lado de Lionel Messi, quien ahora vestirá la camiseta de Inter Miami de la Major League Soccer después de su paso por PSG de Francia.

Lionel Messi continuará su carrera en Inter Miami después de sus estadías en Barcelona y PSG.

El ping pong de Paolo Guerrero

El veterano delantero también contestó sobre qué jugador admira. “Siempre fui hincha de Ronaldo, ‘El Fenómeno’, creo que marcó una década y una característica de un ‘nueve’ muy potente, decisivo y finalizador. El arranque que tenía era impresionante, así que me quedo con él”.