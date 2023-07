Dina Boluarte plagió en libro de coautoría de Derechos Humanos: 55% no está citado, según Turnitin

Denuncian que Dina Boluarte es coautora de libro cuyo contenido es plagiado. | Composición Infobae Perú

La presidenta de la República, Dina Boluarte, estaría inmersa en una nueva denuncia. Y es que es coautora del libro ‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’, eso no tendría nada de extraño, pero se ha descubierto que el 55% del contenido es plagiado, según denunció el programa dominical ‘Punto Final’.

El 2007, antes de que Boluarte sea elegida como mandataria del Perú, postuló para una plaza en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Dentro de su CV, que brindó en esa oportunidad, colocó ser coautora del libro en mención. Se conoce que logró ocupar el puesto. Sin embargo, años después eliminó este libro de su curriculum vitae.

¿Qué dijo turnitin?

La unidad de investigación de Latina sometió el libro al escrutinio del software de antiplagio, Turnitin, el que concluyó que el 55% de contenido es plagiado de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, los que no fueron citados en la mencionada obra.

Este es el caso de Gisele Jaquenod de Giusti, una académica de la Universidad Nacional de la Plata. Ella publicó una monografía el año 2000 titulada ‘Análisis de la declaración universal de los derechos humanos’ y cuatro años después aparece en doce páginas del libro de Dina Boluarte, pero no aparece su autoría.

“Turnitin es una herramienta que se utiliza a través de una gran base de datos para identificar coincidencias entre el texto que tú pones como tesis o artículos indexados para que no se parezcan a otros. Lo que hace la herramienta es identificar párrafos (y te dice) que pueden estar publicadas en otras fuentes. Allí viene el trabajo manual para identificar esas fuentes, si están bien citas, si hay alguna referencia, si hay una coincidencia o una copia literal”, explico a Latina, Hernán Floríndez, investigador de UDI.

Extrañamente, el libro no tiene la sección bibliografía, no hay pie de página y no hay referencias al aporte de alguna fuente. También hay otros casos de plagio en el libro. Sacaron textos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México para colocarlos en la obra de la mandataria.

Libro de coautoría de Dina Boluarte contendría textos plagiados. | Captura de TV

Coautores hablan sobre la obra

Este libro sobre derechos humanos también figuran los abogados colegiados: Anaya Cárdenas Efraín Javier, exintegrante del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura; Luis Alberto Gavancho Chávez, exmagistrado de la Corte Superior de Lima; Marcial Quinto Gomero, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash, María Esther Chávez Serrano, exabogada del Ministerio de la Mujer; Hugo Villar Mayta, Nancy Rosa Angeludis Tomassini y Carmen del Pilar Rivera Tejada.

El presidente de la Corte Superior de Áncash, Marcial Quinto Gomero, sí reconoció a Latina haber aportado en la creación del libro. “Claro que sí (recuerdo el libro) aporté en la corrección y en algunos artículos. Si ahora encuentran que existió plagios, yo lo rechazo”, expresó.

Hugo Villar Mayta y Carmen del Pilar Rivera Tejada aseguraron que no recordaban haber escrito ese libro ni ser parte de la investigación del mismo. “No le puedo creer, no sabía, juro que ni enterada”, dijo Rivera.

La obra de Diana Boluarte está en la Biblioteca Nacional sin declarar editorial ni tiraje. No citar a más de una docena de fuentes en una obra podría tratarse de un plagio premeditado. Como es el caso del Manual y Curso Taller ‘Prohibido Discriminar’ que incluye un artículo académico del jurista venezolano Pedro Antonio Niquen, publicado en 1994. Sesenta y cuatro párrafos consecutivos de este manual aparecen en 22 página del libro de Boluarte.

“El hacer aparecer un texto ajeno como si fuera de mi autoría, pues constituye, de acuerdo con las normas de derecho de autor, una infracción tanto administrativa como también penal”, remarca Jorge Córdova, experto en derechos de autor de la PUCP.

El plagio en el libro ‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’ es tan escandaloso que hasta la conclusión es una copia. Pero la sorpresa es que Dina Boluarte no usó la polémica obra en su CV al convertirse en ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en su declaración ante este ministerio está ausente. Latina aclaró que buscó el descargo de la mandataria, pero ella prefirió guardar silencio.