Sada Goray ante Fiscalía: Marrufo me dijo que Pedro Castillo “salía encapuchado” de Palacio a recibir las coimas

Sada Goray, la empresaria detenida este viernes por su vínculo en una serie de sobornos denunciada en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), detalló ante el Ministerio Público cómo era la trama en la que está implicada junto con Salatiel Marrufo, exasesor del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado.z

Goray reconoció el pago de cuatro millones de soles a la red corrupta instalada en esta cartera para lograr la adjudicación de obras en su inmobiliaria. Ante el fiscal Freddy Niño, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, agregó que Marrufo le indicó que este monto estaba destinado a “cumplir compromisos políticos”, así como “la planilla” del exmandatario y sus hermanos.

“Él [Marrufo] decía que estaba encargado de conseguir su planilla mensual de 175,000 soles para el presidente, me dijo que de esa plata le daba 10,000 soles mensuales a cada uno de sus hermanos y la diferencia se la entregaba” a Castillo, declaró.

La investigada detalló, además, que el círculo más cercano del expresidente, tercero de nueve hermanos e hijo de agricultores analfabetos, se refería a él como “veintitrés” y que al dinero lo llamaban “café”.

Mauricio Fernandini y Sada Goray estarán detenidos por siete días ante la prisión preliminar que ordenó el Poder Judicial|PJ

“[Marrufo] me dijo que las entregas de dinero las hacía en horas de la madrugada conjuntamente con Geiner Alvarado. Me dijo que el ‘veintitrés’ [...] salía de Palacio de Gobierno encapuchado y que se encontraban en un carro en el camino donde le entregaban el dinero mensualmente. [...] Incluso, una vez me dijo que estaba yendo a San Juan de Lurigancho a entregar a una de las hermanas la planilla del mes”, siguió.

En la misma declaración, la empresaria detalló la entrega de 20 mil dólares a Marrufo, a través de un cheque cobrado por un tercero, para la compra de una camioneta a un sobrino de Castillo.

“Giré un cheque a nombre de mi tío, quien luego de endosarlo, fue mi chofer quien fue al banco a cobrar dicha suma de dinero; luego, antes del mediodía, llamé a Salatiel Marrufo indicándole que el dinero ya estaba listo y que debía pasar a recogerlo”, señaló.

El exasesor llegó a su casa durante el almuerzo. Según esa misma declaración, Goray tuvo conocimiento de que Castillo solicitó dinero a Félix Chero antes de ser ministro de Justicia. Necesitaba 500,000 soles para la liberación de sus sobrinos, Fray y Gianmarco, uno prófugo a la fecha y el otro imputado.

“El día 03 de marzo de 2022, a Marrufo le urgía que le cancele el cupo para la planilla del presidente de marzo. Me pidió, sin embargo, que ese mes le diera 500,000 soles. Me señaló que ese dinero el presidente se lo había pedido al que luego fue ministro, Félix Chero, para que el juez deje en libertad a sus sobrinos”, señaló.

Chero juró un 19 de marzo ante la dimisión de su antecesor y acompañó a Castillo hasta su fallido autogolpe.

Salatiel Marrufo renunció en agosto de 2022 al cargo de jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Días después, según Goray, él le timbró a su celular. Quedaron en verse en el exclusivo restaurante La Cuadra de Salvador, en San Isidro.

“Nos encontramos y me dijo: ‘eres la única persona que me ha tratado bien, yo nunca voy a hablar nada de ti, no te voy a mencionar’”, recordó la empresaria. La cita no duró más de diez minutos. Ahora, casi un año después, está detenida preliminarmente por la presunta comisión del delito de organización criminal.

Su captura se produjo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuando retornó al país desde Estados Unidos. Mauricio Fernandini, sindicado intermediario en el pago de los sobornos entre Goray y Marrufo, también fue detenido en las inmediaciones de la Embajada del país norteamericano en Lima.

Son una pieza clave para desentrañar la trama de Castillo, presunto líder de una organización corrupta, quien cumple 36 meses de prisión preliminar por este caso y otros 18 por cargos de rebelión y conspiración.