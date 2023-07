Trabajador del restaurante ‘Las Meches’ en Piura no cobrará el millonario premio por reto en Facebook: entérate por qué

El joven no cobrará el millonario premio ofrecido por restaurante piurano.

Andy García, el trabajador que se desempeña como operador, cajero, recepcionista, mesero, delivery, anfitrión y otras tareas en el restaurante “Las Meches”, ubicado en Piura, debería cobrar este viernes 07 de julio el cuantioso premio monetario que su empleador prometió a través de un reto publicado en Facebook.

Como se recuerda, el pasado lunes 03 de julio, el mencionado restaurante publicó una iniciativa que se volvió viral incluso a nivel internacional. El dueño prometió regalar S/1 por cada reacción a su colaborador quien cumplía años. Señaló este viernes 07 como la fecha en que cerraría dicho reto sin esperar que millones de likes significarían una cifra ostentosa.

“(El restaurante Las Meches le regalará un sol por cada reacción) para que se compre lo que él quiera. Andy es el mejor. Solo le daremos 5 días para no irnos a la quiebra. Este viernes a las 7 pm les contaremos las reacciones para cumplir con este hermoso reto. Gracias Andy, por tanto, y perdón por tan poco”, se lee en el post.

Restaurante tendrá que cumplir con lo prometido.

Hasta el cierre de esta nota, la publicación contaba con 242 millones de reacciones por lo que Andy debería recibir S/242.000.000. Sin embargo, el joven no cobrará dicho monto. En una entrevista, sostuvo que conversó con el jefe del negocio y reconoció que este no iba a poder cumplir con pagarle esa cantidad.

“La verdad me encuentro algo incrédulo porque, cuando el dueño me hizo la propuesta, yo pensé que máximo iba a llegar a 1.500 o 2.000 ‘likes’ y que ahí iba a quedar, pero esto se ha salido de control. Es muy emocionante por todo el apoyo de la gente”, dijo el joven para El Tiempo.

Como se ha evidenciado en los comentarios del post viral, usuarios piden y exigen que el empleador cumpla con el reto y le haga entrega del dinero prometido. Por su parte, Andy ha dicho que su jefe le entregará una cantidad de dinero simbólica debido a que el dueño del restaurante “Las Meches” tendría que entrar en quiebra para lograr cubrir todo el monto.

¿Cuánto de dinero le entregará ‘Las Meches’ a su trabajador Andy?

“Ya acordé con mi jefe la cantidad que él me va a dar, porque, como le llevo también las cuentas, veo que no le va a alcanzar, se va a tener que endeudar”, sostuvo el joven trabajador quien no quiso revelar la cantidad exacta que se llevará consigo pero indicó que lo manejaría de forma interna. “Lo voy a manejar con él con respecto a la cantidad que él me puede dar porque es una cantidad demasiado grande. Al final del concurso, con el apoyo que se obtenga el viernes, se sacará un porcentaje de todos los ‘likes’ y este sería el obsequio de lo que yo voy a obtener”, expresó.

Andy ha sido empleado de ‘Las Meches’ durante cuatro años y también está estudiando Ciencias de la Comunicación. Reveló que su sueño es establecer su propio restaurante y utilizará el premio para lanzar su propio negocio.

“Con el dinero que me van a dar, voy a poner mi propio restaurante, pero empezaré haciendo delivery, tal como empezó el restaurante Las Meches. Espero seguir los pasos de mi jefe”, mencionó.