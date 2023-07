Abel Lobatón conoció a Jesús Barco cuando el futbolista tenía 8 años: “Yo estaba separándome de Melissa”

La expareja de Melissa Klug, el exfutbolista Abel Lobatón, habló sobre su primer encuentro con Jesús Barco. América Hoy / América TV

La diferencia de edad entre Jesús Barco y Melissa Klug sigue llamando la atención de los programas de TV. Recientemente, las conductoras de ‘América Hoy’ quedaron sorprendidas al saber que Abel Lobatón, expareja de la ‘Blanca de Chucuito’, conoció al futbolista del Sport Boys cuando era solo un niño.

Este viernes 7 de julio, el padre de Samara Lobatón visitó los estudios de América TV para hablar sobre los sueldos que reciben varios deportistas nacionales, entre ellos Jesús Barco. Al ver su fotografía en pantalla, dio detalles de su primer encuentro.

“Lo conozco desde niño, no es broma. La familia de él es de Chucuito y yo lo conozco desde que empezó a jugar al fútbol. Él habrá tenido 8 a 10 años”, indicó el exfutbolista.

Llevada por su curiosidad, Janet Barboza le preguntó cuántos años tenía por aquellas fechas. Abel Lobatón fue sincero: “Yo tenía 27 o 28 años. Sí estaba con Melissa Klug, ya estaba separándome más bien”, acotó.

Abel Lobatón se refirió a Jesús Barco, futuro esposo de Melissa Klug.

Melissa Klug será mamá otra vez y así reaccionó Abel

Cuando Melissa Klug todavía no confirmaba que esperaba a su primer hijo con Jesús Barco, fue Abel Lobatón quien se adelantó y confirmó el embarazo de su expareja. “No la he felicitado personalmente, pero feliz por ella porque ella siempre quiso tener su hijo”, señaló a las cámaras de ‘América Hoy’.

Cuando se consultó si le gustaría ser el padrino del primer hijo de Jesús Barco, el exfutbolista respondió; “No creo porque no me gusta ser padrino, es una responsabilidad muy grande y como yo viajo por todos lados, se complica la situación”.

Abel Lobatón confirmó embarazo de Melissa Klug y Jesús Barco en 'América Hoy'. América TV.

No pasó mucho tiempo para que Melissa Klug confirmara que estaba en la dulce espera.

El pasado viernes 23 de junio, la ‘Blanca de Chucuito’ publicó: “Mi milagro de amor ya crece dentro de mí. Ya estás en mi corazón y unos meses en mis brazos, qué lindo cuando pasa algo que tanto le pediste a Dios un deseo hecho realidad te esperamos con ansias y ahora el amor se multiplica, mi amor Jesús Barco”.

Melissa Klug está embarazada por sexta vez, mientras que Jesús Barco, su pareja, será papá primerizo. Instagram/@melissaklugoficial

Después de dar la noticia, la empresaria se presentó en ‘América Hoy’, el pasado 26 de junio, para dar detalles de su estado de gestación. Allí reveló que su embarazo no fue una sorpresa, pues ella y Jesús Barco estaban buscando tener su primer bebé juntos desde hace meses.

Recordemos que la ‘Blanca de Chucuito’ tenía en claro que deseaba convertirse en madre por sexta vez, por lo que congeló sus óvulos en el 2022 para intentar concebir en un futuro. “Yo no quiero tener dos hijos, sino una hija. Las mujeres estamos contra el reloj”, manifestó un año atrás.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Melissa Klug y Jesús Barco?

Melissa Klug ha tenido varios romances a lo largo de su vida, desde Raúl Marquiña hasta Jefferson Farfán. Ahora mantiene una sólida relación amorosa con Jesús Barco, quien será padre de su sexto hijo. La pareja ha llamado la atención debido a su diferencia de edad, pues los separan 13 años. Melissa tiene 39 mientras que Jesús 26.

“Para el amor no hay edad, me puedo enamorar de un joven como también de un viejito. Es un chico que se ha enamorado, siempre lo voy a recalcar, del paquete completo, no solamente de mi mamá y en verdad es algo que me gusta bastante en su relación de ellos. Él quiere bastante a mis hermanos, hermanas, se ha enamorado de la familia de mi mamá y eso me gusta. Hombres así no hay por montones”, señaló en ‘En Boca de Todos’.