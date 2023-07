Juan Pablo Goicochea fue expulsado por brutal codazo a rival en parte íntima en Alianza vs Caracas por Copa Libertadores sub 20

Alianza Lima enfrentó a Caracas FC por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores sub 20

Juan Pablo Goicochea vio la tarjeta roja a los 56 minutos del Alianza Lima vs Caracas por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20. El delantero recibió una falta de Andrés Kinsler, quien lo tomó por detrás y le hizo perder el equilibrio cerca de la media cancha. No obstante, al momento de levantarse, le metió un codazo en las partes íntimas al defensor venezolano, por lo que el árbitro colombiano Jhon Hinestroza lo expulsó.

Te puede interesar: Jugador de Alianza Lima recibió dos cachetadas de futbolista de Peñarol, que fue expulsado en la Copa Libertadores Sub 20

La jugada se produjo solo un minuto después de que ‘los demonios rojos’ marquen el 2-0, luego de que los ‘blanquiazules’ hayan dominado la posesión de balón y tenido las mejores chances, estando más cerca del empate. Por este motivo, el juvenil de 18 años no pudo contener la frustración y le propinó un golpe bajo a su rival, reduciendo aún más las posibilidades del elenco de La Victoria de remontar y conseguir su primera victoria en la competencia.

Goicochea llegó como la gran figura de Alianza Lima, ya que venía de ser goleador en todos los torneos de divisiones menores y era uno de los pocos que ya debutó en primera división. No obstante, su rendimiento en la Copa Libertadores Sub 20 fue decepcionante, pues no marcó ningún gol ni marcó diferencias.

Te puede interesar: Tabla de posiciones de Copa Libertadores 2023 EN VIVO tras victoria de Boca Juniors ante Defensor Sporting

Un aspecto que lo perjudicó fue que el técnico Nixon Perea, lo puso de suplente y recién entró a los 61 minutos en el empate 0-0 ante O’Higgins de Chile, mientras que en la derrota 4-1 ante Peñarol fue titular, pero fue utilizado como extremo derecho, pues el centrodelantero continuó siendo Said Peralta. Recién en este choque tuvo la oportunidad de ser el nueve, pero terminó desaprovechándola.

Juan Pablo Goicochea finalizó su participación en la Copa Libertadores Sub 20 sin marcar ningún gol (Conmebol).

Fred Zamalloa también fue expulsado

Juan Pablo Goicochea no fue el único expulsado en Alianza Lima. A los 67 minutos, Fred Zamalloa vio la tarjeta roja por jalarle la camiseta a un rival cuando ya tenía amarilla. Por este motivo, los ‘íntimos’ se quedaron con nueve hombres.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Caracas FC 3-0: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ y eliminación de la Copa Libertadores sub 20

El lateral derecho fue a recibir un pase complicado hacia atrás de Gómez, pero se resbaló y le dejó la pelota servida al delantero del Caracas, quien arrancó en velocidad hacia la portería ‘blanquiazul’, pese a que se encontraban en la mitad de la cancha, Zamalloa le agarró la remera, cortando la jugada y haciéndose acreedor a su segunda amarilla.

Esto generó la frustración de su técnico Nixon Perea, quien le soltó una fuerte reprimenda: “¡Si tienes amarilla, como vas a hacer eso!”, le gritó mientras se marchaba a los vestuarios.

Con dos hombres menos, los ‘íntimos’ se quedaron sin posibilidades de revertir el marcador e incluso a los 89 minutos, Néstor Jiménez convirtió el 3-0 para Caracas, por lo que se despidieron del torneo Conmebol con dos goleadas consecutivas.

Alianza Lima enfrentó a Caracas FC por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores sub 20

Las expulsiones de Juan Pablo Goicochea

Las expulsiones son un problema que Juan Pablo Goicochea debe solucionar en su camino a la profesional. En los meses fueron varias las ocasiones en las que vio la tarjeta roja. El año pasado, vio la roja en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Promoción y Reservas, frente a César Vallejo por doble amarilla. Se perdió el choque de vuelta y en la semifinal contra Melgar volvió a ser expulsado por el mismo motivo, por lo que no disputó la final contra Ayacucho F.C.

Estas situaciones también se han repetido con la camiseta de la selección peruana. En enero de este año, durante un empate 1-1 ante Bolivia en un amistoso de preparación para el Sudamericano Sub 20, se fue expulsado tras protagonizar una gresca en los últimos minutos.